Conto deposito: Le migliori offerte di febbraio 2017

Il conto deposito come il conto corrente è un contratto bancario, ma a differenza di quest’ultimo il conto deposito consente soltanto di depositare e prelevare somme di danaro – senza ulteriori operazioni consentite invece al conto corrente come la possibilità di effettuare bonifici, emettere assegni, prelevare contanti con i Pos.

Quali tipi di Conto deposito esistono?

Conto deposito libero

Questo tipo di conto ci consente versare i soldi senza vincoli di deposito, ciò significa che in ogni momento si può avere la disponibilità della somma.

Conto deposito vincolato

Come dice la parola stessa, i soldi sono vincolati per un certo periodo (che può andare da 1 mese fino a 36 mesi). Ovviamente gli interessi garantiti sono più elevati rispetto al conto deposito libero.

Grazie alla consulenza del sito conto-deposito.it, ecco alcune offerte interessanti per il mese di febbraio 2017:

Conto Arancio

Entro il 14 febbraio 2017 i nuovi clienti possono avere un rendimento dell’1% per un vincolo a 12 mesi. Zero spese per qualsiasi operazione venga eseguita e si può aprire anche con 1 euro. Alla scadenza del vincolo gli interessi vengono regolarmente depositati sul conto.

Conto Deposito IBL Banca

Garantisce un interesse dell’1,25% su un conto libero. Questa offerta è valida fino al 31 marzo 2017, il tasso è garantito fino al 30 giugno. Mentre per il conto deposito vincolato si ha un rendimento lordo del 2,50% con somme vincolate per 36 mesi. Il conto si può aprire online in cinque minuti.

Conto Deposito Banca Progetto

Sottoscrivendo il contratto entro il 15/02/2017 si ha un rendimento annuo lordo del 2,5% per i primi 90 giorni successivamente scende all’1,6% senza vincoli di durata e senza nessuna spesa di apertura e di bolli. Le somme di possono sempre trasferire nel conto corrente di appoggio.

Conto Deposito Webank

Sottoscrivendo il contratto entro il 28/02/2017 si ha la possibilità di un premio del valore 120,00 euro, Total Erg o eBay. Obbligo di vincolo per 12 mesi importo minimo 1000,00 euro da versare entro il 30 marzo oppure fare accreditare lo stipendio/pensione, o domiciliare un utenza entro il 30 di aprile.

Un altro vantaggio si ha se si richiede il deposito di titoli entro il 31marzo, quale 1000 euro di commissioni trading gratuite da utilizzare entro il 30 giugno, 1000 euro esenzione dell’imposta di bollo valida per tutto il 2017.

Conto Deposito Banca Dinamica Amica

La banca Dinamica è la banca online della Cassa di Risparmio di San Miniato, nel mercato dal 1830. La Banca aderisce al “Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi” e garantisce una copertura a tutela fino a 100.000 Euro. Chi apre il conto entro il 28 di febbraio 2017 si garantisce un interesse del 1,80% vincolando le somme per 12 mesi, l’1,60% con un vincolo a 6 mesi e infine l’1,50% vincolo a tre mesi. Chi opta invece per l’opzione “Vivi Libero” può avere un tasso allo 0,50% con facoltà di vincolare le somme quando vuole, in piena libertà.