Polizze Long Term Care – quale copertura scegliere?

Le polizze Long Term Care (spesso abbreviate con LTC) sono un prodotto di investimento previdenziale a copertura delle spese economiche di assistenza a seguito della perdita di autosufficienza di una persona per infortunio, malattia o vecchiaia. Nel corso degli anni il sottoscrittore accumula un piccolo capitale e la copertura scatta quando l’assicurato non è più autosufficiente, ovvero non è in grado di provvedere ai suoi bisogni primari autonomamente. Dell’opportunità di avvalersi di queste polizze per una popolazione dove l’aspettativa di vita è in crescita e le risorse del welfare in diminuzione abbiamo già parlato in questo articolo.

Prima di sottoscrivere il prodotto è però opportuno leggere con attenzione i documenti informativi. Per le polizze Long Term Care è infatti possibile scegliere tra due tipi di copertura a partire dal momento in cui sopraggiunge lo stato di non-autosufficienza:

1. Copertura ad accumulazione: la compagnia attinge da questo capitale raccolto per pagare un capitale una tantum.

2. Copertura a ripartizione: la compagnia versa una somma prefissata per tutto il periodo nel quale si verifica la condizione di non autosufficienza – che può durare anche per tutto il resto della vita. Ovviamente questo assegno riuscirà a coprire solo una parte delle spese da sostenere – e la rendita sarà in funzione della cifra versata nel corso degli anni. In genere l’obiettivo della compagnia di assicurazione insieme al cliente è di costruire un’indennità tra i 500 e i 3000 euro mensili – somma utilizzabile per pagare una tranche della retta della casa di riposo oppure per retribuire una badante.

Questa seconda formula è più conveniente per le persone relativamente giovani, che hanno davanti a sé più tempo per accumulare il capitale – anche perché superata una certa età i premi da pagare sono alquanto elevati.