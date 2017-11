Come comprare Bitcoin?

Bitcoin sempre più popolare e richiesto. Vuoi comprare Bitcoin ma non sai come fare? Consigliamo di prendere in considerazione Therocktrading, un exchange (un servizio che permette di comprare e vendere crittovalute) con sede a Malta ma gestito da imprenditori italiani. Da molto tempo è riconosciuto come piattaforma affidabile e sicura.

Therocktrading parla anche la nostra lingua: il primo approccio nel mondo delle crittovalute avrà così un ostacolo in meno, perché la possibilità di acquistare, trasferire e rivendere al miglior prezzo possibile e senza intermediario le tue crittovalute, avverrà “parlando” italiano (o se preferisci ovviamente anche inglese): il servizio di assistenza via chat su Telegram è comunque formidabile!

Therocktrading permette di scambiare Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Peercoin, Ripple, Zcash e altre crittovalute – contro euro o dollaro. Le commissioni partono dallo 0.20% e possono scendere fino allo 0.03%, in base al volume generato. Sono a disposizione diverse opzioni per depositare e prelevare EURO, USD e GBP.

Su questa piattaforma la registrazione è facile e intuitiva: all’utente basta fornire i propri dati e collegare il proprio conto corrente bancario. Si possono versare euro direttamente dal proprio conto corrente a quello di Therocktrading presso Banca Sella: questo bonifico avviene tra conti correnti italiani, quindi risolve alcune problematiche che potrebbero crearsi per i bonifici transfrontalieri. L’unica cosa richiesta è indicare (tassativamente) sulla causale dei bonifici un codice di riferimento per l’accredito delle somme sul giusto account. Ricevuta la notifica dalla banca, entro un paio di giorni lavorativi, il deposito viene accreditato sul proprio conto Therocktrading.

A questo punto si può iniziare ad acquistare Bitcoin o altre crittovalute: l’interfaccia è senza fronzoli e di uso piuttosto intuitivo.