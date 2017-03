Il gioco online visto come una fonte di investimento alternativo

Rivolgendo un rapido sguardo all’attuale panorama finanziario non si può fare a meno di notare che, principalmente nell’ultimo decennio, il settore dei giochi a premi ha conosciuto un’espansione spropositata grazie alla diffusione su internet di online casinò come William Hill, il re britannico del gambling quotato nella borsa di Londra e regolarmente provvisto in Italia di autorizzazione AAMS. Secondo alcuni calcoli effettuati su un determinato campione di gente, se un cittadino medio ha a sua disposizione una somma giornaliera di dieci euro, ne investirà almeno uno nel gioco online nel tentativo di portare in tasca una cifra che, di solito, si aggira intorno a un centinaio di euro. Alla luce di questa considerazione, se da un lato investire nel gioco online non promette di diventare ricchi dall’altro tentare la fortuna sul web apre la strada a semplici possibilità di guadagno da realizzare mediante un investimento minimo. Nel secondo millennio guadagnare soldi online è diventata un’attività di tendenza alla quale si dedicano sempre più persone, principalmente quelle che lavorano saltuariamente o che sono in attesa di trovare un posto di lavoro fisso.

Accanto a queste persone, purtroppo sempre più numerose, in cerca di prima occupazione ce ne sono altre che avendo già un lavoro stabile si dilettano ugualmente a giocare online con l’unico scopo di arrotondare lo stipendio mensile. L’osservazione su come l’attuale crisi economica abbia innescato nella gente la continua ricerca di un guadagno basato su investimenti minimi è inevitabile e pertinente soprattutto se si considera che per iniziare a guadagnare online servono unicamente dei dispositivi collegati ad internet come pc e smartphone, fortunatamente presenti ormai in quasi tutte le case. Ogni sala da gioco online svolge un ruolo finanziariamente importante in quanto investe molto nella pubblicità diventando, di conseguenza, una fonte di guadagno per altri siti partner che ospitano banner, link e altri contenuti che portano direttamente alla home page del casinò. Una volta approdati nella home i potenziali clienti vengono allettati al gioco e al guadagno da invitanti quanto esclusive promozioni.

Tra tutti i vantaggi offerti ai nuovi iscritti, il bonus di benvenuto è da sempre l’invito al gioco più apprezzato che viene erogato subito dopo l’effettuazione di un piccolo deposito iniziale di denaro sul conto di gioco. Il welcome bonus consiste in denaro vero e proprio non scambiabile ma spendibile in qualsiasi momento in tutti i tavoli da gioco virtuali e in tutte le slot machine che trovano alloggio all’interno del casinò. I più importanti casinò online ospitano al loro interno anche una sezione dedicata alle scommesse sportive che sono diventate un ulteriore forma di guadagno per i tifosi che amano scommettere sullo sport con le quote migliori del mercato. Ricordiamo ai lettori che il modo per iniziare ad approcciarsi in maniera corretta al mondo dei casinò online è quello di trovare la piattaforma giusta su cui giocare in quanto ci sono ancora parecchi casinò del web che risultano sprovvisti di licenza rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).