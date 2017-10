5 consigli per scegliere i migliori mutui

La scelta di un mutuo assume una grande importanza soprattutto quando si devono affrontare spese come l’acquisto dell’abitazione. Tuttavia per individuare il miglior mutuo disponibile per le proprio esigenze è necessario prestare attenzione ad almeno cinque aspetti. Vediamo quindi qualche consiglio per evitare di commettere errori che potrebbero avere delle spiacevoli ripercussioni future.

1. Valutare l’ammontare del finanziamento

Per prima cosa è necessario avere chiaro quanto si intende spendere per riuscire a fronteggiare una determinata spesa. In base alle proprie disponibilità economiche è consigliato verificare quanto sono disposti a concedere gli enti bancari per affrontare l’acquisto dell’immobile.

2. Controllare i tassi d’interesse

Per individuare i mutui migliori è bene valutare anche gli interessi attivi sul finanziamento. In questo modo si avrà una panoramica completa che previene eventuali e ulteriori prestiti per poter restituire il mutuo richiesto alla banca. Gli interessi dovranno essere oggetto di un attento calcolo, così da prevenire delle situazioni a dir poco incresciose, come il pignoramento del bene acquistato.

3. Spese accessorie

Le spese accessorie, quali i costi di istruttoria, le imposte o le eventuali polizze, devono essere attentamente valutate da parte del richiedente in modo tale da poter stabilire non solo la rata mensile sostenibile, ma anche a quanto ammontano le spese legate all’erogazione del mutuo.

4. Clausole extra del mutuo

Le polizze assicurative rappresentano un costo aggiuntivo che molto spesso viene celato dalle banche che erogano il finanziamento. Quindi conoscerle anticipatamente permette di poter valutare e riflettere sul mutuo che si vuole richiedere.

5. Richiedere più preventivi

Per individuare i migliori mutui è necessario confrontare e richiedere diversi preventivi da più istituti di credito. Online sono disponibili diversi siti e portali che permettono di effettuare dei confronti o di inviare delle richieste senza impegno a banche e finanziarie.