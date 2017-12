Pro e contro della strategia Dual Momentum

Abbiamo già spiegato a grandi linee in cosa consiste la strategia di investimento Dual momentum. Come promesso, oggi valuteremo quali sono i suoi principali vantaggi e quali le controindicazioni. Li riassumiamo in maniera schematica:

Pro

* La strategia Dual Momentum è semplice: si tratta di una tecnica “meccanica”, fondata su regole che non lasciano spazio alla discrezionalità;

* E’ economica da implementare;

* E’ poco dispendiosa in termini di tempo.

Contro

* E’ una strategia concentrata su una asset class alla volta, quindi poco diversificata;

* Per l’investitore risultare difficile dal punto di vista psicologico puntare il 100% del proprio patrimonio ogni volta in comparti diversi;

* Momentum relativo e momentum assoluto non sono degli indicatori “magici”, non è detto che i prodotti performeranno in futuro come hanno fatto in passato (ma questo è il rischio di ogni strategia).

Detto questo, vale anche la pena di dire la strategia Dual Momentum non deve obbligatoriamente essere applicata a tutto il portafoglio: si può benissimo decidere di conservarne una percentuale su titoli non considerati “a rischio” (ad esempio, titoli di stato di alto rating) e un’altra parte sul Dual Momentum, ottenendo nel complesso il livello di rischio desiderato. Si tratta sicuramente di una buona occasione per diventare più flessibili mentalmente e anche per “diversificare” non soltanto sui prodotti, ma anche sulle strategie di investimento.