Prestiti online veloci ottobre 2017: a quali banche rivolgersi?

A chi non è mai capitato nella vita di trovarsi di fronte a spese impreviste e improvvise, situazioni che richiedono un pagamento veloce mettendo in crisi la famiglia? Chi non vorrebbe acquistare un’auto nuova o un arredamento per la casa? Chi non ama la tranquillità che un salvadanaio pieno può dare, per soddisfare una necessità o un bisogno? Domande a cui andremo a rispondere grazie alla consulenza degli esperti di www.prestiti-online.com.

Chiedere un prestito fa quasi paura, ma oggi le banche, soprattutto in questi tempi di crisi, concedono prestiti online veloci a condizioni favorevoli, agevolando il cliente. Il modo migliore per ottenere un preventivo è andare sul sito della società e compilare online la richiesta. La banca privilegia queste pratiche, quindi il cliente otterrà al più presto la risposta con vantaggi economici destinati a pochi.

Prestiti online veloci nel mese di 0ttobre 2017: quali finanziarie scegliere?

Tante banche concedono finanziamenti online con firma digitale, le principali sono Hello Bank, UniCredit, Santander Consumer Bank e BNL. Vediamole brevemente.

Hello Bank concede prestiti fino a 100.000 € in tempi rapidi, con un tasso fisso al 6,41% e permette di usufruire dell’opzione cambio e salto rata, disponibile solo dopo aver pagato regolarmente sei rate mensili.

Anche UniCredit propone un’ampia scelta di finanziamenti personali online in base alle esigenze del cliente, quali CreditExpress Contact e CreditExpress Top che concedono importi elevati per soddisfare necessità più grandi. Nel primo caso è possibile ottenere fino a 75.000 € con tasso fisso del 10,90%, nel secondo fino a 5.000 € con un tasso fisso più conveniente (6,90%).

Tra i prestiti online veloci si segnala anche la banca Santander Consumer Bank che oltre a garantire rapidità e professionalità, permette di ottenere finanziamenti senza sostenere spese di istruttoria e con un tasso fisso del 6,50%.

L’ultima finanziaria dà prendere in considerazione è BNL che, ad esempio, su un prestito di 14.000 € offre un tasso fisso del 6,41% e TAEG del 6,67% da restituire in 96 rate da 186,80 € al mese. I finanziamenti offerti sono veloci, convenienti e flessibili con l’opzione cambio e salto rata che vengono incontro al cliente in base alla necessità.

Prestiti Online Veloci 0ttobre 2017: cosa valutare?

Quando si devono scegliere prestiti online veloci e vantaggiosi è necessario confrontare diverse banche e individuare le caratteristiche principali, quali: