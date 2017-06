Il libretto famiglia sostituisce i voucher: come funziona

I due nuovi strumenti per sostituire i buoni lavoro (o voucher) sono il “libretto famiglia“, utilizzabili dai privati e il “contratto di prestazione occasionale”, riservato alle aziende.

Oggi ci concentriamo sul libretto famiglia, esaminandone le caratteristiche:

* Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato (simile a una card), acquistabile attraverso il portale INPS (su una piattaforma dedicata alla registrazione della prestazione e all’erogazione dei compensi) oppure presso gli uffici postali (quindi, non più in tabaccheria).

* Può essere impiegato per il pagamento di prestazioni occasionali nell’ambito di piccoli lavori domestici (baby-sitting, giardinaggio, manutenzioni, ripetizioni scolastiche, sostituzioni temporanee di colf e badanti).

* Ogni titolo di pagamento (equivalente a un’ora) vale 12 euro (10 dei quali netti per il lavoratore + 2 euro per i contributi INPS e l’assicurazione).

* Il lavoratore ha diritto all’associazione contro la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata dell’INPS, nonché all’associazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

* I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Inoltre partecipano alla determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.

* Ogni nucleo familiare non può acquistare prestazioni per più di 5000 euro totali l’anno.

* Ogni lavoratore non può ricevere compensi superiori ai 5000 euro l’anno, di cui non più di 2500 euro provenienti dal medesimo datore di lavoro.

* Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui il datore di lavoro ha avuto da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.