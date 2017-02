Ping: un’app per sostituire i biglietti da visita

Ping è un’app per iOS che ha intenzione di mandare in pensione i tradizionali biglietti da visita cartacei, finora strumento indispensabile per presentarsi nel mondo del lavoro.

Quando incontra un potenziale cliente o fornitore, per presentarsi l’utente deve soltanto digitare l’indirizzo email della persona che ha davanti. Il software permette di svolgere le seguenti operazioni:

* Inviare al nuovo contatto il profilo dell’utente mediante email insieme a una sezione di suggerimenti personalizzabili per ispirare una nuova conversazione o proseguire il contatto.

* Scoprire di più sulla persona che abbiamo incontrato e/o l’azienda per cui lavora e accedere alle pagine dei social network su cui eventualmente sono attivi.

* Esplorare i propri contatti in base alla data di primo incontro e anche aggiungere anche delle note e dei promemoria in corrispondenza della loro “scheda”.

L’applicazione è gratuita, per ora disponibile soltanto in lingua inglese.