Eidoo: la nuova interfaccia mobile per crittovalute

Eidoo è una nuova applicazione mobile che mira a semplificare l’interazione tra le blockchain di Ethereum e Bitcoin e gli utenti finali, fornendo un modo semplice e sicuro per acquistare, trasferire, spendere e convertire crittovalute.

L’idea di base di Eidoo è di migliorare l’esperienza di utilizzo di un portafoglio digitale di crittovalute e di offrire una serie di servizi quali lo scambio decentralizzato (permetterà di scambiare direttamente crittovalute tra gli utenti, senza intermediari), di partecipare facilmente e in sicurezza alle cosiddette ICO, una carta di debito ricaricabile via crittovalute e un sorta di market decentralizzato.

Originariamente fondata da Natale M. Ferrara, il progetto Eidoo è stato sviluppato da Eidoo Sagl, società con sede a Chiasso, in Svizzera. Il team di Eidoo è formato da noti programmatori, ingegneri e consulenti del mondo blockchain.

Dopo aver rilasciato alla fine di agosto la versione iOS e Android del loro portafoglio Eidoo, raggiungendo oltre 5500 installazioni, l’azienda ha lanciato il 4 ottobre, la propria ICO.

Le offerte iniziali di monete (ICO) sono un nuovo modo per finanziare le iniziative nel mondo fintech. Piccole e nuove imprese possono aggirare il rigoroso processo di capitalizzazione richiesto dalle banche tradizionali e dal sistema finanziario.

Attraverso diversi gruppi di investitori, l’ICO di Eidoo ha venduto nelle prime ore più di 10 milioni di gettoni per un controvalore di oltre 20 milioni di euro (circa 80.000 Ethereum), essendo uno dei primi casi al mondo dove la partecipazione alla vendita del token è possibile attraverso l’applicazione stessa.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’eccellente risultato delle prime ore della vendita del token in cui migliaia di acquirenti hanno dimostrato di credere nella bontà del nostro progetto”. Thomas Bertani, CEO di Eidoo.

Eidoo è un portafoglio mobile in cui gli utenti possono contabilizzare i propri token Ethereum o ERC20 (Bitcoin, Zcash e Dash saranno disponibili in un prossimo futuro). Eidoo integra già un motore per le ICO all’interno dell’applet mobile, grazie al quale gli utenti sono in grado di partecipare alle ICO, utilizzando direttamente il proprio smartphone o tablet.

L’ICO di Eidoo sarà aperta fino al 16 ottobre e si può partecipare alla vendita utilizzando gli Ethereum. Il prezzo del token è di $2.30 e corrisponde a 130 token EDO per ciascun ETH. Prima di entrare nella vendita del token Eidoo, è necessario accettare i Termini e le Condizioni visualizzate nell’applicazione Eidoo.

I gettoni EDO saranno scambiabili o spendibili all’interno della piattaforma Eidoo, anche per utilizzare il futuro servizio di scambio decentralizzato: inizialmente sarà uno scambio ibrido fra Ethereum e token, ma presto si trasformerà in una piattaforma completamente decentralizzata anche per Bitcoin. Le voci dicono che il token EDO sarà trattabile sull’exchange Bitfinex non appena l’ICO sarà terminata.