Che cosa si intende per Social trading?

Il social trading è un’evoluzione del trading online particolarmente al passo con i tempi in quanto sfrutta l’ausilio alla comunicazione fornito dal web. Da sempre i trader comunicano tra loro, in passato lo facevano soprattutto al telefono o talvolta via fax, ma oggi tutto può avvenire online mediante Internet. I trader (privati o professionisti) possono condividere opinioni, decisioni e operazioni finanziarie svolte con altri “colleghi” in qualunque parte del mondo. Le transazioni diventano più trasparenti e possono essere studiate, analizzate e usate da chiunque; inoltre è possibile discutere delle varie opinioni grazie ad appositi forum di discussione online. Il grande flusso di informazioni oggi disponibile rendere più semplice riuscire ad adattare le proprie posizioni imitando le decisioni dei trader più esperti e vincenti nell’ottenimento dei profitti. Infatti a utilizzare e trarre vantaggi dal social trading sono soprattutto gli investitori alle prime armi che possono confrontarsi tra loro e porre domande ai più esperti.

Tra le piattaforme che offrono un servizio di social trading c’è anche Tradeo, che ha le seguenti caratteristiche peculiari:

* Filtraggio e individuazione dei migliori trader di tutto il mondo.

* Copiatura automatica della loro attività di trading.

* Configurazione dell’importo della posizione desiderato e concessione a qualcuno di scambiare per proprio conto.

Tradeo offre un bonus di benvenuto di 25 dollari per l’apertura di un conto per l’avvio di operazioni di trading su azioni, materie prime, CFD e Forex. Seguite il link per saperne di più, sempre ricordando come dice il Disclaimer della suddetta piattaforma: Il Forex ed i CFD sono prodotti che utilizzano la leva finanziaria e potrebbero comportare la perdita dell’intero deposito. Potrebbe non essere adatto a vi. Consigliamo di comprendere appieno i potenziali rischi.