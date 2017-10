Novità in arrivo per quanto riguarda i pagamenti: stando alle ultime notizie riportate, dal 21 novembre arriverà in Europa il nuovo bonifico bancario 2017, detto anche Instant Payment. Tutte le banche europee adotteranno questo nuovo strumento.

Il nuovo metodo prevede che il bonifico sia istantaneo: dopo dieci secondi sarà possibile riceverlo con accredito immediato. Una vera e propria novità che potrebbe abbattere i tempi: attualmente, per emettere un bonifico sono necessari almeno due o tre giorni lavorativi.

Bonifico Bancario 2017: in arrivo l’instant payment

Ma come cambia il bonifico bancario 2017? Quali saranno tutte le novità? Questo nuovo metodo di pagamento darà la possibilità di svolgere l’operazione in un massimo di dieci secondi.

Un tempo davvero notevole visti quelli attuali: il provvedimento entrerà in vigore dal 21 novembre e sarà possibile applicarlo in qualsiasi giorno della settimana. Un bonifico istantaneo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per chi ha la necessità di effettuare un versamento immediato, l’instant payment potrebbe risolvere moltissimi problemi.

Anche una semplice utenza, magari non pagata, potrebbe creare dei problemi. Con il bonifico diretto è possibile saldare la propria posizione, oppure ricevere un bonifico in maniera immediata. Per i costi, invece, non c’è stata nessuna indicazione da parte degli istituti di credito.

Bonifico bancario 2017: cosa cambia?

Attualmente ci sono ancora alcune limitazioni per i bonifici anche per quanto riguarda la banca online, infatti se viene effettuato un bonifico di sabato pomeriggio, l’accredito avverrà il lunedì successivo, alla riapertura della banca.

Invece con il bonifico bancario veloce 2017 sarà possibile avere un’immediatezza diversa, necessaria quando parliamo di business e di transazioni economiche. Il costo della nuova operazione ancora non è stato specificato, ma sicuramente sarà applicato un prezzo diverso.

Al momento la gestione dei nuovi instant payment non è stata ancora perfezionata e molte banche dovranno cercare di gestire in maniera rapida tutte le operazioni. Una serie di controlli (prendiamo ad esempio la tracciabilità antiterrorismo e antiriciclaggio), dovranno essere effettuate in tempi brevissimi.