Parte l’Over 40 tour: il progetto da 10 milioni per i disoccupati della Liguria

In merito alla disoccupazione in Italia, spesso si fa un gran parlare di quella giovanile: i ragazzi del nostro Paese non vengono valorizzati, e rimangono sul ciglio del marciapiede in attesa di un lavoro. Alle volte nemmeno ci provano più, entrando di diritto nella poco piacevole categoria dei NEET. Eppure, c’è un dato che passa sovente in sordina, e che rende la Liguria una regione in autentica controtendenza: il tasso di disoccupazione degli over 40, in assoluto quello più alto nella regione.

E la situazione non migliora certamente per le altre fasce d’età, nonostante un leggero aumento del tasso di occupazione, passato dal 62,4% al 62,7%. La Liguria dunque si sta attivando per andare incontro agli over 40 disoccupati, con un progetto che potrà contare su 10 milioni di euro di investimento: l’Over 40 Tour. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Over 40 Tour: il reinserimento lavorativo in Liguria è possibile

L’Over 40 tour è partito l’8 maggio e toccherà diverse province liguri con il suo ciclo di conferenze mirato al reinserimento lavorativo per i disoccupati di più di 40 anni. Promosso dalla Regione, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche attive del lavoro, questo progetto vedrà una prima fase informativa, durante la quale – attraverso le numerose conferenze – l’obiettivo sarà informare i cittadini interessati riguardo alle modalità per partecipare ai diversi bandi di reinserimento nel tessuto del lavoro.

Ci troviamo di fronte ad una presa di polso notevole da parte della Regione Liguria, soprattutto per via del cospicuo investimento: ogni azienda che si renderà protagonista dell’assunzione di un over 40 regolarmente iscritto al bando, riceverà un bonus di circa 4.500 euro. Un incentivo davvero interessante, che favorirà certamente un calo del tasso dei 40enni disoccupati.

Over 40 Tour in Liguria: altre informazioni utili

Il Tour toccherà diverse tappe in Liguria, da Savona a Genova passando per La Spezia. I bandi che verranno attivati dalla regione saranno accessibili agli over 40 disoccupati e privi di indennità, previa iscrizione alla piattaforma online MiAttivoLiguria, già operativa con i suoi diversi centri per gli impieghi. Da sottolineare, poi, che il progetto includerà anche la presenza di diversi tirocini formativi in azienda, anch’essi retribuiti e rivolti ai disoccupati liguri over 40.

Consigli preziosi per chi non rientra nell’Over 40 Tour

Chi non rientra nel piano previsto dall’Over 40 Tour, necessita ovviamente di soluzioni alternative per trovare lavoro. Oggi è più facile rispetto al passato, soprattutto per via dell’aiuto fornito da Internet e dai portali di annunci online: ad esempio, potete consultare le offerte di lavoro a Genova e nelle altre zone della Liguria, oppure recarvi in uno degli uffici di collocamento, presenti in numerose località della regione, un servizio che offre sempre ottime opportunità d’impiego, anche e soprattutto in base alle vostre competenze. Sempre grazie a internet, potreste proporvi autonomamente alle aziende inviando un’autocandidatura, via email agli indirizzi delle risorse umane o direttamente dal sito. Infine, date una rinfrescata al curriculum, abbandonate il formato europeo e scegliete qualcosa di più moderno e accattivante che vi distinguerà, come ad esempio i curriculum a una pagina creati con Photoshop.