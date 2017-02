Conti deposito: le migliori proposte di febbraio 2017

Il conto deposito è uno strumento decisamente utile per proteggere i propri risparmi e farli fruttare sfruttando dei buoni tassi d’interesse. Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per conti deposito, le soluzioni di questo tipo disponibili sono numerose e le possibilità di ottenere un tasso promozionale superiore all’1% loro sono diverse.

E’ importante sottolineare che per sfruttare al massimo le potenzialità di un conto deposito sarà necessario vincolare, per un determinato periodo di tempo, la somma che si desidera depositare. I risparmi vincolati garantiscono, infatti, un tasso d’interesse maggiore che, inoltre, cresce all’aumentare del periodo di vincolo.

Tra le soluzioni più interessanti di febbraio 2017 segnaliamo il conto deposito di Widiba che, a fronte di un vincolo di 24 mesi, offre un tasso lordo d’interesse pari a 1,60%. Il conto deposito di Widiba è associato ad un conto corrente a zero spese su cui potranno essere versati gli interessi maturati. Widiba permette di vincolare i risparmi anche per periodi di tempo più brevi. Un vincolo di 3 mesi produce interessi lordi pari allo 0,7% mentre un vincolo di 6 mesi produce interessi pari allo 0.9%. Con un vincolo di un anno gli interessi sono pari al 1.1%. Al momento l’offerta di Widiba è una delle migliori considerando l’alto tasso d’interesse a fronte di un vincolo di tempo non troppo lungo.

Esagon, ad esempio, offre un tasso lordo del 3% a fronte però di un vincolo della durata di 60 mesi. Si tratta, quindi, di un investimento a medio-lunga scadenza che può comunque garantire un buon interesse. Riducendo il vincolo a 24 mesi, sarà comunque possibile sfruttare un tasso lordo del 2.25%.

Un’altra soluzione piuttosto interessante per questo tipo di conti è rappresentata dal Conto Deposito di CheBanca! che offre un tasso lordo dello 0.9% sulla nuova liquidità vincolata per soli 6 mesi. Il tasso promozionale è valido per nuovi vincoli aperti entro il 28 febbraio 2017. Da notare che con la promo di CheBanca!, il cliente riceverà gli interessi che maturerà in 6 mesi in anticipo, direttamente al momento del vincolo. E’ possibile vincolare i propri risparmi anche per 3 mesi con un tasso lordo dello 0,50%.