Money Box, il servizio PayPal per raccogliere denaro e condividere le spese

Money Box è il nome del nuovo servizio messo a disposizione da PayPal ai suoi utenti come strumento di semplice utilizzo per la raccolta di fondi per un dato progetto (tra amici, colleghi, familiari), il tracciamento dei versamenti e la condivisione delle informazioni necessarie con gli altri partecipanti. Tutto questo, sia da PC che da dispositivo mobile.

Un servizio di questo tipo può risultare utile in occasione di una vacanza di gruppo, per organizzare una colletta, per condividere pagamenti ricorrenti tra coinquilini: basta che un utente crei un nuovo Money Box e condivida (mediante SMS, e-mail, Facebook o Twitter) il link con gli interessati per accedere alla cassa comune. Tutti i contributi saranno accreditati direttamente sul conto PayPal del creatore della Money Box.

Ogni Money Box può essere personalizzata, ad esempio segnalando il motivo per cui viene effettuata la raccolta di denaro, la cifra totale da raggiungere e la data di scadenza per la raccolta del denaro. Si può aggiungere una foto di copertina e scegliere se rendere pubblici o lasciare privati i nomi dei partecipanti e i singoli importi versati.