Che cos’è il ‘Private equity’?

Per private equity (traducibile in italiano con investimenti privati, patrimonio privato) si intende un’attività finanziaria mediante la quale un soggetto (di solito un investitore istituzionale) rileva delle quote di una società target acquisendo da terzi delle azioni già esistenti oppure sottoscrivendo azioni di nuova emissione. In altre parole si tratta di apporto di nuovi capitali all’interno di quella aziende – che non sono quotate in borsa (perciò si parla in gergo di investimenti in società extraborsa).

I fondi di private equity hanno una durata predefinita (che può andare dai 5 ai 30 anni, ma in media è di 10-12 anni). In questo arco di tempo il fondo compie alcuni investimenti in aziende target, sulla base di principi di diversificazione e di contenimento del rischio. Per la precisione, la vita del fondo è suddivisa in un periodo iniziale “di investimento” e in un periodo di “disinvestimento” nel quale occorre limitarsi a gestire e sviluppare le società partecipate riuscendo ad aumentare il loro valore.

Il private equity è suddiviso in varie tipologie:

* Seed capital o angel investing – investimenti per società start-up e senza fatturato.

* Venture capital (investimenti in società avviate, ma con flussi di cassa negativi e grandi potenzialità di crescita);

* Development capital – investimenti in società avviate, con flussi di cassa positivi;

* Management buyout (MBO – dove è il management dell’azienda che compra) – management buyin (MBI – dove sono dei manager esterni all’azienda a comprare) – buyin management buyout – (BIMBO – un mix di manager interni ed esterni che assume il controllo dell’azienda).

* Special situation o fondi di turnaround – investimenti in aziende in crisi.

I fondi di private equity sono per loro natura del tutto inadatti ai piccoli risparmiatori e in realtà da alcuni anni a questa parte risultano sempre meno attraenti anche per i grandi investitori, soprattutto per gli altissimi costi che prevedono. In ogni caso torneremo ad approfondire l’argomento.