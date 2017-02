Il broker migliore? Dipende dalle esigenze personali

Se ci si avvicina al mondo del trading online si comprende rapidamente come sempre più persone si stiano dedicando a questa attività; infatti in rete si trovano numerosi siti di brokeraggio, che permettono a chiunque di iniziare a speculare su qualsiasi mercato.

Per iniziare con il piede giusto però è importante trovare il broker più adatto alle nostre esigenze, che ci permetta di ottenere una serie di vantaggiosi bonus.

Conoscere i broker disponibili

Per conoscere l’offerta disponibile in rete è possibile visitare il sito di ogni singolo broker presente online. Oppure si può leggere la recensione del broker sul sito meteofinanza. Sicuramente la seconda opzione è la migliore, soprattutto per chi è alle prime armi. Le recensioni presenti sul web infatti sono ricche di informazioni e ci permettono di conoscere pregi e difetti di un broker in pochi minuti, riassumendole in poche righe. Per riuscire a reperire da soli le stesse informazioni che si trovano sui siti specializzati dovremmo impiegare diverse ore del nostro tempo, e spesso con un risultato ben peggiore. Inoltre sui siti di questo genere possiamo spesso trovare anche le opinioni degli altri utenti, che ci garantiscono informazioni di prima mano, magari anche sui problemi che si sono trovati a dover fronteggiare.

Stabilire un budget

Prima di iniziare un’attività di investimento è importante stabilire il budget che abbiamo a disposizione. Nel trading online le operazioni si svolgono in tempi brevissimi, quindi non sarà necessario immobilizzare il capitale per lungo tempo. È però vero che questo tipo di investimenti sono molto rischiosi, quindi si può andare incontro anche al fallimento, con perdita di parte del proprio capitale. Per questo motivo è importante evitare di utilizzare i soldi di cui abbiamo effettiva necessità. Per fare un esempio, se stiamo cercando di mettere da parte qualche euro per le vacanze, o per comprare la macchina nuova, allora conviene evitare di spendere questi soldi nel trading online. Conviene comunque sapere che cifre eccessivamente basse in genere non permettono di imparare a conoscere questo tipo di speculazioni; in linea generale si consiglia sempre di iniziare a fare trading online solo se si ha disponibilità di almeno 1.000 euro, che si possono spendere senza intaccare le disponibilità familiari per i generi necessari. Se si può contare su cifre inferiori ai 200-300 euro conviene aspettare, cercando di mettere da parte qualche euro in più. Solo così si può essere sufficientemente preparati per questo tipo di speculazioni.