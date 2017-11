Immobili di prestigio: trend positivo delle vendite nel 2017

Secondo una recente indagine è stato appurato che sono moltissime le persone, soprattutto straniere, interessate all’acquisto di una casa di lusso.

Nello specifico, il 63% delle persone ha scelto un appartamento, il 15,6% ville singole, mentre la restante parte, ovvero il 10% ha scelto l’attico.

Un’altra informazione alquanto interessante: l’81% delle persone ha acquistato l’abitazione come dimora principale, e di questa percentuale, il 49% non si è rivolta a banche o altri Istituti di credito per avere accesso ad un mutuo.

Ma quali sono le principali città dove la domanda degli immobili di prestigio è piuttosto alta?

Sicuramente la prima città è Milano. La domanda così come i prezzi al mq sono piuttosto alti. Giusto per fare un esempio? Ebbene, le nuove case situate in via Garibaldi arrivano a toccare oltre i 13 mila euro al mq.

Anche a Roma la domanda di immobili di lusso è piuttosto alta. In questo caso, molti prediligono attici o superattici con viste panoramiche davvero sublimali. E come biasimare questa scelta d’altronde? Anche qui, giusto per citare un esempio: un attico in zona piazza di Spagna arriva a toccare i 15 mila euro al metro quadrato.

E come non menzionare Firenze? La città d’arte per eccellenza, non ha mai subito trend negativi per quel che concernono le richieste di case di lusso. Qui la maggior parte delle persone predilige immobili molto grandi che si aggirano intorno ai 200/300 metri quadri.

Ma oltre ad attici e ville, tra i vari immobili di lusso più ambiti, ci sono anche i castelli: punta di diamante per gli stranieri.

Quindi, ricapitolando il tutto:

il mercato immobiliare nel nostro BelPaese non è fermo, erroneamente a quanti molti pensano

neanche il mercato immobiliare di lusso è fermo

le tipologie di immobili di lusso più ricercate sono attici, superattici, castelli e case molto grandi dallo stile signorile

A dispetto del caos politico e finanziario nella nostra Penisola, gli stranieri guardano ancora all’Italia come il luogo ideale per investire in case di lusso.

E il motivo è davvero molto semplice: il paesaggio sublimale nonché le bellezze artistiche di queste città appena citate rappresentano ancora oggi un’attrattiva fondamentale.

Se fino a qualche tempo fa gli investitori stranieri erano propensi ad investire all’estero, negli ultimi anni sembra che abbiano nuovamente ritrovato fiducia nel mercato italiano.

Se da un lato si registra un calo della domanda da parte degli investitori russi nella nostra Penisola, d’altra parte invece si registra un incremento di investitori americani, inglesi e svizzeri che sfruttano l’indebolirsi della moneta per poter investire qui da noi.

E’ importante sottolineare che chiunque decida di investire in case di lusso Milano, debba privilegiare una location esclusiva, perché soltanto così vedrà il proprio investimento ripagato nel corso del tempo.