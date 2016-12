Hello Bank! – i requisiti per aprire un conto

Hello Bank! di BNL è considerato uno dei migliori conti correnti low-cost online, fin dalla sua iniziale introduzione. E’ riservato a utenti muniti di queste caratteristiche:

* Residenza in Italia;

* Non US person (ovvero, non essere cittadini statunitensi);

* Età uguale o superiore ai 18 anni;

* In possesso di smartphone o tablet;

* Nuovi clienti di BNL.

A chi rientra in queste caratteristiche sono riservate condizioni decisamente favorevoli. Vediamole in breve:

* Nessun costo per le operazioni di web banking (inclusi apertura conto, bonifici, ricariche di cellulari, ricariche di carta prepagata) e nessun canone;

* Prelievo con bancomat gratis, in Italia come all’estero;

* Gestione del conto da smartphone mediante apposita app (nelle versioni per iOS, Android, Blackberry e Windows Phone);

* Messa a disposizione di un piccolo tool informatico per tenere sotto controllo il bilancio personale;

* Assistenza clienti via telefono, chat e e-mail (in orario 8.00-22.00 dal lunedì al sabato).

Infine un aspetto davvero interessante del conto, che per certi versi acquista le caratteristiche del conto deposito è il ricavo da parte del correntista con giacenza media trimestrale tra i 25.000 e i 100.000 euro di interessi fino al 1% lordo per un lasso di tempo di 3 mesi (senza necessità vincolare il denaro).