Conti online: quali sono i migliori a marzo 2017?

Se si sta scegliendo tra conti online il migliore da aprire, il mese di Marzo può essere il momento opportuno, visto che si possono trovare sul mercato tante offerte e tanti prodotti davvero molto convenienti. Innanzitutto bisogna valutare le caratteristiche che ogni singolo prodotto e poi bisogna considerare anche la solidità del gruppo bancario che lo propone, solo in questo modo si potrà scegliere il prodotto migliore.

Un primo conto online che si può consigliare in questo mese di Marzo è quello proposto da Banca Dinamica: in particolare il loro conto che prevede zero spese per l’apertura e zero costi per il canone mensile e prevede u tasso di interesse dell’1 percento lordo nel primo trimestre, inoltre l’imposta di bollo è a carico della banca, quindi un altro costo che non grava sulle spalle del cliente.

BPM invece propone il conto WeBank: si tratta di un conto corrente che ha un tasso a regime dello 0,10 percento lordo, inoltre non si dovranno sostenere nessun genere di costi, poi la banca offre, sul conto, anche 1000 euro di commissioni trading in modo completamente gratuito. L’imposta di bollo dovrà invece essere pagata dal cliente, solo nel caso in cui la somma depositata sia superiore a 5 mila euro.

Un’altra offerta molto interessante proviene da Mediobanca, che propone il suo conto CheBanca, in particolare il conto prevede zero costi e ero spese (però solo per le operazioni che vengono effettuate online) inoltre l’imposta di bollo viene pagata interamente dalla banca.

Altro conto che propone condizioni interessanti è quello che viene proposto da Hello Bank di BNL: si tratta di un conto online che prevede zero costi per l’apertura e zero canone mensile, inoltre il conto può essere usato sia per ottenere l’accredito dello stipendio che quello della pensione, inoltre il conto viene aperto in un lasso di tempo davvero molto breve e può garantire un margine di guadagni annuo di oltre 150 euro.

Anche Unipol Banca, per il mese di Marzo, fornisce un conto molto interessante, in particolare si tratta di un conto che prevede zero spese per l’apertura del conto, inoltre durante l’anno non dovrà essere sostenuto nessun genere di spesa. Un altro vantaggio di questo conto è che con la scheda collegata potranno essere effettuati 36 prelievi gratuiti presso qualsiasi sportello Atm presente su tutto il territorio nazionale, infine i prelievi sono gratuiti presso tutti gli sportelli Wecash presenti su tutto il territorio nazionale.