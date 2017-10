La cessione del quinto è una particolare forma di prestito personale a fronte del versamento di un quinto dello stipendio, ossia il 20%. Chi richiede il prestito conosce a priori quale sarà l’importo della rata, che gli sarà detratta direttamente dalla busta paga. Un modo davvero utile per poter avere una somma di denaro importante e comprare casa, un’auto o per qualsiasi altra esigenza. Ecco quali sono le migliori cessioni del quinto del mese di ottobre 2017 secondo il sito specialistico www.cessione-quinto.com.

Cessione del quinto: le migliori offerte ottobre 2017

Tra le tante offerte che troviamo online, la proposta di Unicredit è davvero interessante. I dipendenti pubblici possono richiedere fino a 72.000 €, mentre i dipendenti privati 47.000 €. Anche i pensionati possono richiedere la cessione del quinto, tuttavia l’importo varia in base alle possibilità economiche e all’età. Ogni prestito viene pensato per il tipo di contratto in corso e il finanziamento può essere rimborsato con rate da 24 fino a 120 mesi.

Banco BPM propone invece una cessione del quinto per una cifra totale di 75.000 €, garantendo una risposta immediata e una procedura molto rapida, così da ottenere velocemente la somma desiderata.

Infine Compass mette a disposizione una soluzione pratica e veloce per chi vuole effettuare una richiesta di cessione del quinto. Dipendente pubblico e privato hanno delle agevolazioni diverse che permettono di accedere a delle offerte riservate. Di conseguenza, rate e importo massimo finanziabile dipendono anche da questi fattori.

Cessione del quinto 2017: la proposta di Poste Mobile

Tra le tante offerte di ottobre 2017 riguardanti la cessione del quinto si segnala anche quella di Poste Mobile, che permette di avere un prodotto davvero unico. La cessione del quinto è rivolta a dipendenti pubblici statali e alle forze armate, con rate fisse mensili che possono partire da 50 euro. È possibile personalizzare l’offerta e ottenere il finanziamento migliore, così da poter usare il denaro per il meglio per acquistare un’abitazione o per sostenere altre spese.