Cryptotab: estensione Chrome per controllare l’andamento delle monete virtuali

Parliamo spesso del Bitcoin, che però è solo una delle tante criptomonete, la più famosa e diffusa. L’interesse generato da queste valute digitali è sempre maggiore. Per questo forse ad alcuni dei nostri lettori che stanno già investendo in questo tipo di valuta potrebbe fare piacere scaricare un add-on gratuito per il browser Chrome chiamato Cryptotab, un’interfaccia che consente di tenere sotto controllo in tempo reale l’apprezzamento o il deprezzamento delle varie cryptomonete, ovvero la loro capitalizzazione totale (market cap).

Uno dei principali vantaggi del servizio è la semplicità di funzionamento: dopo il download potremo visualizzare l’andamento delle monete digitali ogni volta che apriamo una nuova finestra nel browser. La scheda che compare mostra il logo della singola moneta, la sigla con cui viene abbreviata, il suo prezzo/valore e la capitalizzazione di mercato. Le indicazioni %1H e %24H indicano rispettivamente la fluttuazione subita nell’ultima ora e nelle ultime 24 ore. Le monete attualmente contemplate dal software sono: BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP (Ripple), BCH (Bitcoin cash), LTC (Litecoin), DASH (Dash), XEM (Xem).