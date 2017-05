Oggi è fondamentale per qualsiasi azienda poter contare su un sito web ben indicizzato: a tal fine è opportuno rivolgersi ad un’agenzia SEO e a consulenti SEO professionisti.

Di cosa si occupa un’agenzia SEO?

La principale missione di un’agenzia SEO è quella di ottimizzare siti web, ovvero analizzare il sito del cliente ed individuarne tutte le criticità al fine di mettere in atto opportune strategie finalizzate al miglioramento del suo posizionamento sui motori di ricerca (primo fra tutti Google). Tale miglioramento comprende innanzitutto le tecniche necessarie volte a migliorare l’esperienza dell’utente sul sito, ma soprattutto volte a perfezionare gli aspetti tecnici valutati dai dai motori di ricerca. Quest’ultimo aspetto è molto complesso: basti pensare che gli algoritmi dei motori di ricerca valutano oltre 250 diversi fattori per determinare il posizionamento di ogni sito web nella lista dei risultati della ricerca dell’utente (ranking). È importante evidenziare che ogni fattore ha un peso ed una rilevanza diversi che vanno ben considerati dal SEO specialist per trovare il giusto equilibrio.

Quali sono le figure professionali che lavorano in un’agenzia SEO?

La figura principale di un’agenzia SEO è il SEO specialist. Questa figura si occupa di analizzare il sito ed ideare una opportuna SEO strategy, che verrà poi messa operativamente in atto dalle altre figure specializzate. Ad esempio, il compito fondamentale della stesura dei testi in chiave SEO viene assegnata al web content editor. Tali contenuti vengono spinti sul web da diverse figure professionali aggiuntive: il social media manager, che si occupa di diffondere i contenuti online prevalentemente mediante i social (come Facebook, Twitter e Linkedin), che raccolgono un vastissimo bacino d’utenza che, in una buona strategia, non può essere assolutamente ignorato. Parallelamente a questi professionisti, lavorano gli addetti alle PR, che si occupano di gestire, oltre all’ufficio stampa e al coinvolgimento di nuovi clienti mediante i canali standard, anche le eventuali problematiche di reputazione dell’azienda cliente. Un’altra figura importante che può lavorare in un’agenzia SEO è l’esperto SEM (Search Engine Marketing), ovvero la figura altamente specializzata (con certificazione Adwords) addetta alla gestione delle pubblicità a pagamento.

Perché è preferibile rivolgersi ad un’agenzia SEO?

Basta considerare la quantità di figure coinvolte in una buona SEO strategy e la necessità che queste stesse figure siano altamente specializzate e certificate, per capire come la scelta di rivolgersi ad un’agenzia SEO, piuttosto che gestire in autonomia il lavoro o affidarsi ad una figura non certificata, sia più sicura ed efficace in termini di risultati.