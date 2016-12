Prestiti cambializzati: che cosa sono e quali sono le offerte migliori

I prestiti cambializzati hanno conosciuto una grande diffusione negli ultimi anni, con sempre più istituto di credito disposti a erogarli. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, i prestiti cambializzati sono dei finanziamenti che permettono di accedere al credito previa sottoscrizione di cambiali. Si adattano alle esigenze di quanti non hanno da offrire alla banca la garanzia di una busta paga o della pensione, oppure a coloro che sono stati segnalati in CRIF come cattivi pagatori. Le cambiali fanno da garanzia per il prestito che si richiede, ma se il richiedente risulta essere un attivo pagatore avrà bisogno di un garante oppure di offrire un ulteriore bene in garanzia.

Esistono tanti istituti di credito che online offrono la possibilità di sottoscrivere in prestito con cambiali, vediamo qualche offerta tra le migliori.

*L’agenzia finanziaria Tuo Prestito accetta di finanziare anche coloro che sono ritenuti cattivi pagatori e offre un prestito per un importo massimo di 30 mila euro.

* King Prestito invece è una società finanziaria che accetta prestiti cambializzati per importi da un minimo di 1000 euro fino a un massimo di 31.000. La somma dovrà essere restituita da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 120 mesi.

* Kredit Life è un altro istituto di credito che si occupa dell’erogazione di prestiti cambializzati, tuttavia li eroga soltanto a coloro che risultano essere lavoratori dipendenti, la somma prestata verrà indirizzata presso il conto corrente bancario oppure inviata mediante un assegno circolare intestato al richiedente.

I prestiti cambializzati prevedono costi accessori molto più bassi rispetto alle altre forme di prestito, tuttavia è necessario pagare anche un bollo sulla cambiale che verrà sottoscritta. Da notare che alcuni istituti di credito richiedono una sola cambiale a copertura dell’intero importo prestato, mentre altri esigono tante cambiali quante sono le rate che il beneficiario del prestito dovrà versare.