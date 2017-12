CryptoLogg: interfaccia che mostra la variazione di prezzo delle crittovalute

Non tutti sono ancora convinti della bontà degli investimenti in Bitcoin e compagnia bella, ma l’idea che sta dietro il sito CryptoLogg è geniale nella sua semplicità: ogni volta che l’utente apre la pagina si trova davanti non le quotazioni delle crittovalute aggiornate in tempo reale, bensì le variazioni rispetto all’ultima volta che le ha consultate. Le sei crittovalute di cui viene registrato l’andamento sono le più diffuse: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, IOTA e Dash.

L’obiettivo degli ideatori di CryptoLogg è evitare che gli utenti vivano ossessionati dal cambiamento di valore delle valute virtuali – che indubbiamente producono sorprese continue. Con una serie di perle di saggezza invitano gli utenti a non essere preoccupati delle oscillazioni degli investimenti nel breve periodo (ad esempio Nicholas Taleb ha detto: “Controllando l’incremento su un tempo breve si può osservare soltanto la variabilità del portafoglio, non il rendimento. Ma tu lo hai controllato solo 3 minuti fa” oppure Allan Mecham ha detto: “Quasi tutti gli investitori sperimentano più dolore e angoscia per le perdite che piacere per i guadagni”. Eppure tu hai controllato il tuo portafoglio solo 10 secondi fa”). Ma per chi ha in mano un investimento in crittovalute, grande o piccolo che sia, questo è un ottimo ausilio per avere sempre il polso della situazione senza dover memorizzare o prendere nota delle quotazioni “prima e dopo”.