Conto corrente a zero spese, le migliori soluzioni a inizio 2017

Un conto corrente a zero spese rappresenta, senza dubbio, la soluzione migliore per gestire in tutta tranquillità i propri risparmi, addebitare stipendio o pensione e tenere sotto controllo le spese ed il bilancio familiare. Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per conti corrente a zero spese, il mercato offre un gran numero di soluzioni tra cui scegliere il proprio conto.

Uno degli esempi di maggior interesse tra i conti corrente a zero spese è rappresentato dal conto di Hello! Money di BNL con canone annuo e imposta di bollo gratis. Per i nuovi clienti che attivano questo conto è disponibile anche un buono sconto Amazon da 150 Euro che viene erogato al cliente a fronte dell’accredito di stipendio o pensione o di un versamento di 3.000 Euro e sottoscrizione della carta di credito Hello! Card.

Un buono Amazon da 100 Euro viene, invece, offerto dal conto corrente a zero spese di Widiba che il cliente può aprire online in pochissimi minuti. Anche in questo caso, il buono viene erogato in caso di accredito di stipendio o pensione o di un’apertura di una a Linea Vincolata non svincolabile per 12 mesi del valore di 2.000 Euro. Il conto Widiba è completamente gratuito e prevede zero spese e zero canone.

Tra i conti corrente a zero spese si segnalano anche il conto corrente di CheBanca! Che non prevede alcun canone mensile se si opera online e nessuna imposta di bollo. In aggiunta a ciò, questo conto prevede operazioni online illimitate ed include una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni da tutti gli sportelli. Tra i bonus per i nuovi clienti troviamo 100 Euro di buono sconto da spendere su ePrice o Zalando o 12 mesi di cinema con Stardust.

Come conto corrente a zero spese rappresenta una valida opzione anche il conto di WeBank che offre tantissimi servizi a zero spese. In aggiunta, per i nuovi clienti che addebitano pensione o stipendio o che aprono una linea vincolata per 12 mesi da almeno 1.000 Euro, sono disponibili 120 Euro in buoni benzina Total Erg.