Quali sono i migliori conti correnti per viaggiare all’estero

Individuare un conto corrente in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze è il primo passo per tenere sempre sotto controllo i propri risparmi e avere sempre la possibilità di prelevare denaro contante anche all’estero.

Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per conti correnti, le opzioni tra cui scegliere il miglior conto corrente sono davvero numerose.

Per chi viaggia spesso all’estero, è importante scegliere un conto corrente valido in grado di offrire praticità e flessibilità a fronte di qualsiasi esigenza. Se ci si trova spesso all’estero probabilmente non sarà possibile recarsi con frequenza presso la propria banca. E’ importante, quindi, assicurarsi che il conto corrente che si vuole aprire garantisca un pieno accesso e una completa gestione anche via Internet, magari anche utilizzando un’app dedicata per il proprio smartphone o tablet.

Un altro aspetto importante da valutare è rappresentato dagli eventuali costi legati alle operazioni. Un conto corrente a zero spese che consente di eseguire tutte le principali operazioni online, senza costi di alcun tipo, rappresenta un’ottima soluzione. Allo stesso modo è importante che i costi legati al prelievo effettuato con una carta collegata al conto siano minimi. Per chi viaggia spesso nei paesi dell’area Euro, ad esempio, vi è la possibilità di scegliere tra diversi conti che offrono il prelievo gratuito presso qualsiasi ATM quando si preleva in Euro. In generale è importante valutare i costi di prelievo della carta di debito che si utilizzerà per minimizzare la spesa nell’utilizzo del contante al di fuori dei confini nazionali.

