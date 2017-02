“A spasso per Wall Street” di Burton Malkiel, un classico per saperne di più sugli investimenti

A spasso per Wall Street. Tutti i segreti per investire con successo è un testo che consigliamo a quanti sono interessati a capire il reale funzionamento della borsa, a capire e prevenire gli errori commessi dagli investitori poco esperti. Il testo originale in inglese è già giunto a dodici edizioni (la prima risale addirittura al 1973); il testo italiano è la traduzione della decima, quella del 2014.

Il testo ripercorre la storia delle più incredibili ondate speculative degli ultimi quattro secoli e spiega l’uso di strumenti apparentemente arcani. Il libro è anche una guida utile per bilanciare al meglio il proprio portafoglio in base a variabili come l’età dell’investitore e la propensione al rischio.

Malkiel usando un linguaggio molto semplice e non lesina le battute divertenti. In pratica, Malkiel sostiene che la migliore strategia di investimento consiste nell’acquistare e tenere a lungo dei fondi indicizzati (ETF) sui principali mercati mondiali (in inglese si usa la formula buy and hold). Eventualmente riservando delle piccole quote di investimenti per andare a caccia di aziende che potrebbero fare degli exploit borsistici in futuro, come è avvenuto in passato con Google.

Le regole che Malkiel lascia al lettore sono due:

1. ricordare che alla fine della fiera, meno si rischia più si guadagna

2. mettendoci un discreto impegno anche un investitore retail può raggiungere risultati miglior della maggior parte dei professionisti.