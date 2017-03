Grain: un’app utilissima per investire a Wall Street

Grain è una risorsa molto utile per gli investitori alle prime armi. Al momento in concreto è focalizzata sulla borsa americana, ma chissà che in futuro il software non sarà localizzato o imitato da prodotti analoghi nostrani. In sostanza aiuta l’utente a mantenersi informato sui prezzi delle azioni e a capire dove conviene investire, direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Grain consente agli utenti di tenere viva una rete sociale con familiari e amici concentrata sul mondo degli investimenti. Aiuta a muovere i primi passi nella costruzione di un dossier titoli, tenendo totalmente sotto controllo gli investimenti, senza farsi sconcertare dalla grande quantità di dati e informazioni disponibili.

L’applicazione spiega e compara con apposite schede i vari prodotti di investimento (ad esempio, azioni ed ETF) e offre la possibilità di personalizzare il proprio portfolio con la ricerca di tipi di investimento adatti ai propri obiettivi e alle proprie disponibilità finanziarie.

Consente anche di investire in società con amici e di creare account su piattaforme. Vi terremo aggiornati se qualcosa del genere diventerà disponibile anche per gli investitori italiani.