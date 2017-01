Lavorare in banca: opportunità, requisiti e consigli

In un momento storico in cui i contratti stabili e il posto fisso rappresentano sempre più spesso un obiettivo arduo da raggiungere, il lavoro in banca rimane ancora oggi una delle occasioni più preziose per chi cerca stabilità professionale e sicurezza economica. Questo, comunque, non significa che trovare un lavoro presso una banca sia semplice: occorrono infatti diversi requisiti per poter avere accesso ad un impiego del genere. Vediamo dunque tutte le opportunità relative al lavoro in banca, così come i requisiti di accesso e alcuni consigli utili per raggiungere con successo questo importante obiettivo.

Lavorare in banca: quali sono i requisiti?

Un impiego in banca richiede ovviamente delle qualifiche precise: innanzitutto la laurea, che deve essere conforme agli ambiti di impiego offerti dalle banche di oggi. Ad esempio, corsi di studio come economia e matematica forniscono ottime opportunità di impiego presso gli istituti di credito, in particolare per occupare posizioni come quelle di specialista in operazioni commerciali. Ma possono essere un atout anche una laurea in ingegneria o in informatica – titoli ricchi di appeal, soprattutto per chi è interessato allo sviluppo di software e di applicazioni relative all’Internet banking.

Come trovare un lavoro in banca?

Il canale Internet occupa oggi un ruolo decisivo per il reperimento di un posto di lavoro e il settore delle banche non fa eccezione. Di conseguenza, il primo consiglio utile è quello di visitare i siti web ufficiali delle banche e visionare la sezione “Lavora con noi”, che spesso offre una panoramica chiara delle posizioni aperte in quel momento, con la lista dei requisiti necessari per accedervi. A questo punto, il curriculum assume un ruolo fondamentale, così come la lettera di presentazione per una banca, che deve essere spedita insieme al CV via e-mail, oppure per posta o per raccomandata: tale missiva ha un peso importante, soprattutto perché consente al candidato di distinguersi da chi concorre per la medesima posizione.

Come scrivere un curriculum efficace?

La compilazione di un curriculum che attiri l’attenzione è una fase che richiede grande cautela. Innanzitutto nel cv è sempre il caso di dare rilievo alle esperienze relative agli aspetti che rientrano nel settore della posizione aperta – anche prima del titolo di studio, che può essere riportato poco dopo. Inoltre, il consiglio è di dare visibilità anche alle esperienze lavorative condotte presso le grandi multinazionali: pur non essendo direttamente collegate al settore bancario, tali mansioni tipicamente valorizzano qualità come il team working e l’esperienza in ambito internazionale. Infine, la conoscenza di una o più lingue straniere può rappresentare un vantaggio non trascurabile.