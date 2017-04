Hai sempre desiderato essere un operatore finanziario e gestire il portafoglio azionario di importanti clienti? Hai ancora pochi giorni per iscriverti al concorso Top Advisor, giunto alla quarta edizone, organizzato da Pictet AM, una società di asset management che investe in una serie di prodotti che spaziano dalle azioni, al reddito fisso, dagli strumenti alternativi alle soluzioni multi asset.

Le iscrizioni al concorso sono partite il 7 Aprile e chiuderanno il 2 maggio quando partirà il concorso che permetterà di misurare le proprie capacità nella gestione di un portafoglio di investimento. Sono stati più di 6.000 partecipanti hanno decretato il successo delle tre precedenti edizioni.

Come funziona il concorso Top Advisor?

Un torneo dell’investimento lungo un anno, scandito da 5 “tappe”. Sono le sessioni d’investimento, di circa due mesi, cui i partecipanti sono chiamati a mettersi in gioco. In ogni tappa ci saranno differenti condizioni di partecipazione che imporranno un adeguamento del portafoglio in funzione degli investimenti successivi e del limite di volatilità di un cliente virtuale. Sulla base di alcuni vincoli prefissati, diversi per ciascuna sessione (es. patrimonio iniziale, volatilità massima tollerata) il concorrente dovrà infatti apportare, attraverso operazioni di switch,variazioni al portafoglio per adeguarsi alle nuove richieste e massimizzarne le performance finali. Alla fine del percorso, coloro che avranno gareggiato in almeno 4 sessioni potranno ambire alla vetta della classifica generale e al titolo di Top Advisor.

Vincerà chi avrà ottenuto i migliori rendimenti totali del portafoglio. Per i vincitori verranno assegnati i super premi finali (31.03.2018).

Pictet AM Offre servizi d’investimento specializzati ad alcuni fra i maggiori fondi pensione, istituti finanziari, fondi sovrani, intermediari e ai loro clienti, tramite conti segregati o fondi d’investimento.

L’attività è incentrata sugli investimenti in un’ottica di lungo termine e sul servizio alla clientela.

Visita la pagina del concorso Top Advisor per avere tutte le informazioni.