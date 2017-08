Consulenza finanziaria: che cosa sono i robo advisor?

Si chiamano robo advisor i servizi di consulenza finanziaria offerti sul web che si occupano in maniera più o meno automatizzata di analizzare rapidamente enormi quantità di dati e di fornire agli investitori consigli e strumenti utili per fare fruttare i propri risparmi.

In passato, chi non era in grado di gestire da sé gli investimenti (impiegando parecchio tempo e studio) poteva rivolgersi a un consulente finanziario oppure a un private banker (ma solo per capitali molto elevati, viste le alte commissioni di gestione). Oppure alla propria banca, col rischio di vedersi proporre investimenti più convenienti per l’istituto di credito stesso che per il cliente.

Con l’avvento dei robo advisor la consulenza finanziaria diventa più semplice e accessibile nei costi, grazie alle tecnologie digitali. Nei non addetti ai lavori il timore è che i propri soldi siano messi in mano a degli algoritmi, che prendono decisioni sugli acquisti e le vendite. In realtà, le procedure non sono mai automatizzate al 100%, ma dietro il servizio c’è sempre una componente umana, ovvero uno staff con spiccate competenze finanziarie e anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti. I programmi-robo sono particolarmente adatti per trattare ETF e fondi passivi con commissioni più basse dei gestori tradizionali.