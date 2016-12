Consigli e Guida pratica al trading online: Forex e Opzioni Binarie

Qui di seguito, vi spieghiamo come investire nel trading online e iniziare subito a guadagnare. Cominciamo, subito, con affermare che non si tratta di un investimento finanziario difficile da comprendere, ma è necessario conoscere bene alcuni fattori, come gli asset con cui si intende investire, saper eseguire una buona analisi tecnica, sfruttare le strategie e molto altro.

Partiamo subito dal definire il trading online, distinguendo le diverse tipologie.

Cosa significa il termine “trading on line”?

Si tratta di uno strumento finanziario, che permette di ottenere discreti guadagni tramite la speculazione di un asset, ovvero, inteso, come risorsa economica.

Il trader può scegliere di investire in:

– opzioni binarie: è il più utilizzato per la semplificazione dell’investimento. Questo strumento finanziario si basa sull’andamento del prezzo di una materia prima come l’oro, di un’azione di una società quotata, di un indice di borsa, ad esempio il Nasdaq, il Dax, e di una coppia di valute, come euro/dollaro.

– forex trading: è l’attività di investimento con l’intento di speculare sul mercato valutario, guadagnando dalla negoziazione di valute estere, con lo sfruttamento delle diverse oscillazioni di prezzo.

Utilizzare il bonus di benvenuto e il conto demo

Con il trading online, vengono offerti dei benefit, come l’opportunità di utilizzare un conto in versione demo e i cosiddetti bonus di benvenuto.

Il primo è un conto offerto gratuitamente dalle migliori piattaforme presenti sul mercato. In sostanza, è simile a un conto reale, ma con l’unica differenza che i soldi investiti sono virtuali.

Si tratta di un ottimo strumento per fare un po’ di esperienza, prima di cominciare con il trading online vero e proprio. Si può, inoltre, provare sia le strategie, sia la validità dei broker, in termini di velocità e per quanto riguarda le caratteristiche.

Mentre il bonus di benvenuto è una somma in denaro immediata, che i broker concedono ai nuovi iscritti.

Questo bonus di benvenuto è una strategia di marketing molto in voga nelle piattaforme presenti su internet, con lo scopo di aumentare il numero dei nuovi clienti.

Anche in questo caso, il bonus rappresenta una valida opportunità per familiarizzare con le opzioni binarie, ma anche di testare le proprie capacità, con, l’ulteriore vantaggio di non dover spendere niente nella prima fase.

Effettuare una buona analisi tecnica

Effettuare una buona analisi tecnica degli asset di riferimento è fondamentale per ottenere successo e profitti elevati. Ma cosa si intende per analisi tecnica?

In sostanza, si tratta di una disciplina che si occupa di studiare e analizzare i movimenti dei prezzi degli asset sui mercati, grazie a strumenti tecnici come i grafici di riferimento.

L’intento principale è quello di comprendere i trend dei prezzi, e quindi, consente ai trader di individuare il momento ottimale per poter investire.

Abbiamo appena affermato, che l’analisi tecnica comprende l’interpretazione dei grafici di riferimento. Quindi il compito dell’investitore consiste nell’essere in grado di saper interpretare i grafici.

Nel trading online vengono utilizzati, principalmente, i grafici a barre, i grafici a linee e i grafici a candela. Ogni tipologia di grafico possiede determinate caratteristiche che lo contraddistingue.

I primi, consentono di leggere sia il prezzo di apertura, sia il prezzo di chiusura dell’asset per lo specifico timeframe, ma anche il punto di minimo e di massimo. I secondi, invece, sono in grado di visualizzare la storicità del prezzo delle valute, per un’analisi di lungo periodo.

Infine, gli ultimi, i grafici a candela, permettono, come i primi, di conoscere, i prezzi di apertura e chiusura, e il valore minimo e massimo delle valute, ma è più facile interpretarli.

Il nostro staff consiglia…

Il nostro consiglio, per iniziare a investire nel trading online, è di scegliere sempre il broker giusto, ovvero una piattaforma di trading online, regolamentata da organi di sicurezza e controllo come CySEC e deve, inoltre, disporre della relativa licenza. Quest’ultima permette di tutelare l’utente.

