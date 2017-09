A proposito di decrescita: che cos’è la filosofia Lagom

Lagom è un avverbio della lingua svedese che potrebbe essere tradotto in italiano con “né troppo, né troppo poco: la giusta via di mezzo”. Si tratta di un concetto che tocca in primo luogo gli ambiti dell’etica e dell’estetica e si manifesta come una tendenza alla sobrietà nel look, nel cibo, nel lavoro. Ma una scelta a favore della moderazione ha anche dei risvolti di tipo sociale, ambientale ed economico. Ad esempio, sul fronte sociale è Lagom dare più importanza alla collettività che all’individualismo. Sotto il profilo ecologico è “Lagom” risparmiare energia (ad esempio, preferendo l’illuminazione a LED), non sprecare acqua, produrre una minore quantità di rifiuti, non mangiare cibi provenienti da luoghi lontani, optare per prodotti semplici con un packaging essenziale, acquistare abbigliamento vintage, raccogliere e cibarsi di erbe e frutti selvatici.

Il concetto di Lagom è destinato a godere di grande popolarità negli anni a venire, non solo perché si sta diffondendo la traduzione in varie lingue del volume di Lola Akerström che spiega questa filosofia (in italiano, Lagom, il segreto svedese della felicità, edito da Rizzoli), ma anche perché i tempi sono maturi per acquistare una tale coscienza. E così c’è già chi parla di come si potrebbe costruire un’economia “lagomista”. Non si tratterebbe di un modello di economia necessariamente improntato alla scarsità e sacrificio, ma semplicemente di un sistema in cui si produce e si consuma soltanto quello che serve – né più, né meno. Sarebbe anche un’economia in cui i benefici sono equamente distribuiti tra i contemporanei, ma salvaguardando anche le generazioni future da problemi insormontabili. La filosofia Logom potrebbe costituire un modello ideale per il passaggio dall’attuale modello economico prevalente della “crescita a tutti i costi” a un altro, concentrato sul benessere umano sostenibile.