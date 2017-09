Helloprint: la tipografia online ideale per le aziende alla ricerca di volantini

Giocando un po’ con le parole potremmo dire che, se la pubblicità è l’anima del commercio, i volantini sono le sue ali. La comunicazione è ormai sempre più digitalizzata, ma è difficile pensare di poter fare totalmente a meno del materiale cartaceo per veicolare informazioni promozionali, offerte, novità, eventi e iniziative. Un flyer accattivante può non soltanto colpire l’attenzione del pubblico e dei potenziali clienti, ma per la sua natura “materiale” resta in circolazione parecchio tempo e può essere notato da più di una persona là dove viene appoggiato.

Se per le aziende e i commercianti l’impiego di pubblicità sotto forma di volantini è imprescindibile, di norma la seconda priorità assoluta è quella di contenere i costi – possibilmente conservando la qualità. Per questo motivo sono sempre più numerose le società commerciali che si affidano a professionisti che offrono i servizi di tipografia online. Mettere a punto un progetto grafico direttamente sul browser, ordinare il proprio materiale via Internet e vederselo recapitare a domicilio nel giro di poche ore o giorni è sicuramente la soluzione ottimale per risparmiare sia tempo, sia denaro.

Uno dei servizi leader in questo settore in Europa si chiama HelloPrint, da tempo attivo e apprezzato anche in Italia. Non offre soltanto stampa di flyer, ma un enorme catalogo di articoli di cancelleria e di uso quotidiano personalizzabili secondo le esigenze del cliente. In questa sede ci concentreremo tuttavia sul funzionamento del servizio di stampa volantini.

La procedura di preparazione del file da stampare è semplice, guidata da un cosiddetto wizard. Se non si possiede già un file grafico precedentemente approntato, occorre crearne uno da zero prendendo spunto dalle centinaia di template messi gratuitamente a disposizione nell’apposita interfaccia. Dopo la scelta di dimensioni e tipologia di stampa (un lato o due lati), si passa al layout. Per facilitare il processo, il database dei volantini-modello è navigabile in base alla categoria merceologica (come ad esempio Assicurazioni, Automotive, Formazione, Immobiliare, Sanità ecc.), ulteriormente declinata in decine di sottocategorie. Per esempio, scegliendo la voce Servizi finanziari, si trovano divisioni specifiche per volantini a tema Carte di credito, Commercialisti, Consulenti fiscali, Conti correnti, Gestione portafoglio, Mutui, Online Trading, Prestiti personali, Risparmio, Servizi bancari ecc.

Spuntando la dicitura indicante la tipologia più adatta compaiono centinaia di template con layout moderni e accattivanti, tutti con belle immagini a colori. Al cliente non resta che riempire la sezione testuale con le informazioni pubblicitarie riguardanti i beni o i servizi che ha da offrire e apporre il suo logo nell’apposito box (o eventualmente sostituire le foto). Per chi non è totalmente sicuro delle sue capacità di design uno staff di grafici di Helloprint è a disposizione per assistere il cliente in eventuali difficoltà tecniche. Una volta soddisfatti del risultato occorre scegliere il tipo di carta e la finitura, la quantità desiderata e la data di consegna.