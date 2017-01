Trading Online Demo: quali sono i consigli per fare pratica?

Come ci confermano anche gli autori del sito www.tradingonlinedemo.it, l’attività del trading online affascina e coinvolge sempre più persone: nel giro di pochi anni, quella che sembrava un’attività destinata soltanto ai pochi eletti che si intendevano di borse e mercati finanziari, è diventata una realtà alla portata di tutti. Grazie allo sviluppo di piattaforme online sempre più di facile utilizzo e sempre più alla portata di chiunque, il trading si è diffuso in modo molto veloce e capillare.

In molti si sono avvicinati al mondo del trading online solo per curiosità: bastano infatti pochi euro per aprire un conto e cominciare a scambiare sui mercati. Ma non solo, i vari broker che gestiscono le piattaforme online hanno predisposto servizi per avvicinare al mondo del trading i neofiti che non conoscono a fondo il mondo dei mercati finanziari: in primo luogo sono stati introdotti strumenti finanziari molto facili da utilizzare, tali da consentire a chiunque la comprensione e l’utilizzo. È il caso dei CFD (contracts for difference), delle opzioni binarie o del forex (il mercato su cui vengono scambiate le valute di tutto il mondo).

In secondo luogo, i broker gestori di piattaforme di trading online, hanno costruito strumenti digitali web-based di semplice accesso anche da parte di neofiti e principianti. Tale semplificazione riguarda due aspetti, il primo di carattere formativo e informativo, è quella relativa alla creazione e messa in rete di tutorial e guide in grado di accompagnare il trader nel suo percorso di formazione.

La seconda semplificazione è invece quella relativa alla possibilità di aprire dei conti “Demo”, vale a dire degli account con cui è possibile effettuare simulazioni realistiche dell’attività di trading online. Normalmente i conti demo sono gratuiti, basta registrarsi sulla piattaforma e si ottiene la possibilità di accedere ad essi senza costi di nessun genere e senza dover versare alcun conto iniziale.

Mettersi alla prova con un conto demo è essenziale per capire se si è predisposti per affrontare il mondo del Trading reale, dove, non bisogna mai dimenticarlo, si può correre il rischio di perdere il capitale versato. Proprio per questo un conto demo è l’ideale per esercitarsi con strategie di trading e con la propria capacità di interpretare i mercati partendo dalle notizie a propria disposizione: riuscire a guadagnare con il trading online richiede infatti, più che la conoscenza degli strumenti finanziari, la capacità di interpretare notizie ed eventi che possono influenzare l’andamento di titoli ed asset. Inoltre, utilizzando un conto demo è possibile cominciare a utilizzare strumenti di analisi finanziaria, come i grafici, il calendario finanziario e i segnali di trading.

Torneremo a parlarne, seguiteci!