Quando si tratta di Forex trading e analisi tecnica, uno degli strumenti più noti è quello dei ritracciamenti di Fibonacci. I ritracciamenti di Fibonacci sono basati su parametri particolari che danno una indicazione sui livelli di supporto e resistenza. I principali livelli di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.

I ritracciamenti di Fibonacci hanno già dimostrato la loro efficacia negli investimenti azionari e nel Forex, in questo post vi mostreremo come possono essere applicati anche alle Opzioni Binarie.

Una panoramica su Fibonacci

La sequenza di Fibonacci è una formula matematica dove Fn = Fn-1 + Fn-2 dove n è il numero della sequenza. Questa serie determina una serie di importanti relazioni che rappresentano il rapporto aureo. Il rapporto aureo è n/(n-1) che è 1.618. Questo è un rapporto essenziale n molto discipline e il suo inverso 0.618 sono particolarmente importanti per il trading finanziario. Sicuramente avete già notato che questo numero è uno dei principali livelli di Fibonacci che abbiamo mostrato nel paragrafo precedente.

Una volta che una azione ha superato il livello di 0,618 i trader dovrebbero prendere questa indicazione come il fatto che l’azione continuerà a scendere.

Trading con le opzioni binarie

Dato che il trader di opzioni binarie conosce il massimo che perderà piazzando una operazione finanziaria, le opzioni binarie permettono ai trader una certa sicurezza. Utilizzando le opzioni call e put, il trader può trarre profitto dai diversi livelli di ritracciamento.

Dando uno sguardo al grafico sottostante con la coppia valutaria USD / CHF, possiamo vedere che il dollaro è in una fase di notevole deprezzamento. Siamo in grado di vedere il livello di Fibonacci 0.618 a 0.99. Se il franco svizzero dovesse iniziare un deprezzamento, il livello chiave da guardare sarebbe 0.99. Secondo la teoria, questo sarebbe il livello al quale il trader dovrebbe andare lungo con una opzione call. Il trader aprirà una opzione call al livello 0.99.

Dando uno sguardo al grafico qui sotto con la coppia valutaria GBP/CAD. Possiamo vedere come la sterlina in questo grafico d’esempio ai primi di dicembre si sia deprezzata in modo sostanziale, scendendo sotto il livello di Fibonacci 0.618 di 1.672. Questo sarebbe stato il momento ideale per un trader per acquistare l’opzione put sulla coppia. Con il continuo deprezzamento della sterlina, il precedente livello Fibonacci 1.672 è diventato il nuovo livello di resistenza. GBP/CAD non violeranno questo livello per tutto il resto del mese di dicembre.

Varianti di Fibonacci

Anche se i ritracciamenti di Fibonacci sono il modo più comune per un operatore di utilizzare la sequenza di Fibonacci, ci sono molte altre strategie che possono essere utilizzare con una combinazione di diverse opzioni. Una di queste è il canale di Fibonacci. In questa semplice variante i livelli di Fibonacci sono tracciati in diagonale sul grafico. In questo modo, il trader è in grado di avere una visione della gamma di movimenti che può avere l’asset che sta analizzando. Questo tipo di variante è presente sulla piattaforma che abbiamo utilizzato di TopOption e facilita il lavoro del trader.

Anche se i ritracciamenti di Fibonacci sono uno strumento tecnico efficace, questo strumento deve essere combinato con i supporti tradizionali, le resistenze, la tendenza e l’analisi del modello.