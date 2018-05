Che cosa sono gli ETF smart beta?

Gli ETF smart beta sono degli ETF (fondi di investimento a gestione passiva e negoziati in Borsa) più sofisticati degli ETF “tradizionali”. Pur non essendo dei fondi a gestione attiva a tutti gli effetti, applicano una gestione più attiva dei sottostanti e nella creazione degli indici a cui sono ancorati.

Si chiamano infatti “smart” perché sono basati su strategie di investimento “intelligenti”, costruite su ponderazioni differenti dalla semplice replica passiva della capitalizzazione dell’indice di riferimento (il benchmark). Il concetto di “beta” indica un coefficiente che misura il comportamento di un titolo rispetto al mercato di riferimento. Se dai calcoli risulta che il beta è minore di 1 un titolo è definitivo difensivo rispetto al mercato perché “smorza” le oscillazioni del mercato, se invece il beta supera il valore di 1 il titolo è ritenuto “aggressivo” poiché amplifica i movimenti del mercato.

Ovviamente chi investe in fondi basati su queste strategie sofisticate deve aspettarsi dei costi maggiori rispetto agli ETF tradizionali. Vale la pena di investire in ETF smart beta? Dipende, poiché gli smart beta si basano su strategie messe a punto in base a dati passati, quindi su congiunture di mercato che potrebbero non ripetersi più. Per questo in alcuni casi risultano vincenti e in altri escono perdenti.

Ciò che trae in inganno è l’aggettivo “smart”: in realtà questi fondi non sono più o meno intelligenti degli altri, semplicemente funzionano in modo diverso. Questo significa che possono dare dei risultati migliori o peggiori della media a seconda del periodo e del tipo di mercato. Non sono miracolosi, ma nemmeno dannosi. Prima di acquistarli conviene acquisire tutte le informazioni opportune e valutarne i pro e i contro. Ricordando sempre di sceglierli in un’ottica di estrema diversificazione del portafoglio.

In questo articolo spieghiamo meglio quali sono le principali tipologie degli ETF smart beta e su quali strategie sono basate.