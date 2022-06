È ormai chiaro che le imprese non possano esimersi dallo sfruttare il web per aumentare il business e le vendite. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, le strategie di marketing online sono indispensabili per acquisire nuovi clienti e aumentare la notorietà di un brand.

Con l’avvento di Internet, la comunicazione aziendale ha subito una trasformazione di portata rivoluzionaria. Da un approccio “top/down” (da uno a molti) basato prevalentemente sul supporto dei mass media si è progressivamente passati a un approccio “one-to-one” (bidirezionale) con il cliente.

Nell’era del digital, le imprese hanno l’opportunità di instaurare una vera e propria relazione con il cliente, che attraverso lo sviluppo di nuovi linguaggi e nuove regole permette di dialogare in maniera rapida, efficace e personalizzata.

Benefici delle strategie di marketing online

La Rete ha consentito alle aziende di costruire la propria presenza online tramite strategie di marketing ben definite. La comunicazione digitale è utile per avvicinarsi agli utenti con modalità che, in era analogica, erano impensabili. Sviluppando approcci ragionati e su misura, e selezionando i canali di comunicazione più adeguati – social media, sito web, app mobile, ecc. – i brand raggiungono oggi un target realmente interessato, a differenza di quanto avveniva in precedenza con la pubblicità tradizionale sulla televisione generalista.

Vediamo allora quali sono, più nel dettaglio, i vantaggi che le imprese traggono da un efficace piano di marketing digitale.

Awareness – Per brand awareness si intende il grado di popolarità e conoscenza di un marchio. Costruire una forte notorietà è fondamentale per posizionarsi bene sul mercato, acquistare fiducia agli occhi dei consumatori e guadagnare posizioni rispetto ai competitor. In quest’ottica, la promozione da parte di testimonial e influencer gioca un ruolo fondamentale, dato che aumenterà significativamente la diffusione e la visibilità del brand a cui associano il proprio volto e la propria voce.

Lead generation – L’acquisizione – o, letteralmente, la generazione di contatti – è una strategia di marketing volta a costruire relazioni e rapporti di fidelizzazione con i clienti. Tramite strumenti come campagne DEM (acronimo che sta per Direct e-mail Marketing), social network e content marketing è possibile creare un database di contatti profilati, che potrebbero presto diventare clienti attivi con potenziali finalità di conversione e, di conseguenza, di guadagno.

Portata globale – Può sembrare superfluo dirlo, ma la grande rivoluzione del marketing online consiste proprio nel raggiungere utenti a livello globale interessati a un determinato prodotto o servizio. Le aziende di piccole, medie o grandi dimensioni che costruiscono una visibilità sul web possono sviluppare la propria rete commerciale oltre i confini fisici del Paese in cui operano e instaurare relazioni vantaggiose e produttive.

Esempi di aziende italiane che hanno tratto vantaggio dal marketing digitale

Diverse marche e aziende hanno beneficiato del marketing online per trovare nuove modalità di comunicazione e acquisire nuovo pubblico. Di seguito, si elencano alcuni casi di successo sul mercato italiano.

Satispay – La prima startup italiana passata alla storia per essere entrata nella classifica Fintech100 di KPMG ha sviluppato un metodo unico di micropagamento. L’azienda ha fatto leva su strategie di branding efficaci volte a evidenziare le funzionalità esclusive del prodotto rispetto alla concorrenza. In questo modo ha potuto creare e consolidare la propria identità di marchio e diventare leader di mercato in Italia per i pagamenti digitali.

Barilla – Il celebre marchio di pasta 100% italiano ha sfruttato le enormi potenzialità del web per risolvere un problema dei consumatori: individuare e tenere sotto controllo il tempo di cottura della pasta. Una campagna su misura è stata ideata per invitare gli acquirenti a cucinare a tempo di musica. Barilla ha sviluppato così una collaborazione con Spotify creando diverse playlist di durata corrispondente al tempo di cottura dei diversi formati di pasta.

Casinò online – Gli operatori del gioco d’azzardo sul web sono uno degli esempi più di successo in termini di capacità di sfruttare il marketing sui canali digitali al fine di attrarre nuovi utenti. Le migliori piattaforme di gioco online offrono la possibilità di giocare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Rispetto alle case da gioco tradizionali, infatti, hanno la possibilità di raggiungere una fetta di pubblico maggiore e in target, alla quale propongono bonus e promozioni decisamente vantaggiosi.

Tod’s – Il noto brand italiano di calzature ha celebrato la propria identità utilizzando l’immagine di otto popolari influencer internazionali. Dal proprio profilo Instagram, volti conosciuti come Paolo Stella, Roberto de Rosa e Ivano Marino hanno raccontato la storia dello stile italiano invitando gli utenti a seguire l’hashtag #todsitaliandiaries e a condividere le loro personali esperienze.

Ferrari – L’azienda del cavallino rampante è un caso unico di successo del brand, che si rispecchia nei valori e nell’identità che da sempre promuove. La società di Maranello continua a fare fortuna promuovendo la sua unique selling proposition, che negli anni è diventata sinonimo di ciò che meglio incarna lusso, eleganza e raffinatezza.

Conclusioni

Su Google vengono effettuate circa 3,5 milioni di ricerche ogni giorno. Ciò significa che il valore nel possedere un sito è davvero elevato e significativo. Pianificare una strategia per posizionarsi e vendere sul web è di importanza fondamentale per acquisire visibilità sul mercato e conquistare un numero maggiore di utenti, scegliendo quale specifico bisogno soddisfare e come intercettarlo.