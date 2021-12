Come fare Trading Online – ToroInvest

In questo articolo cercheremo di dare ai lettori una panoramica quanto più approfondita di ciò che riguarda le varie istruzioni per fare trading online, attraverso la più usata piattaforma, ovvero ToroInvest.

La scelta ideale anche per chi si affaccia la prima volta in questo mondo, poiché è data a chiunque la possibilità di poter fare trading copiando in modo automatico affidandosi a trader con esperienza nel campo.

Di seguito, come già accennato, vi mostreremo tutto quello che si può fare nella piattaforma ToroInvest, iniziando con un semplice conto demo, sul quale è possibile accedere senza essere chiamati a fare un deposito, ma semplicemente per permettere di poter iniziare la vostra esperienza di trading con un budget unicamente virtuale.

ToroInvest: come fare Trading Online

La guida è aggiornata dal 2021, questo vi consentirà di conoscere le informazioni in maniera aggiornata rispetto tutti i possibili cambiamenti o novità.

Da come si può evincere una volta aver consultato l’apposita piattaforma ToroInvest mette a disposizione un conto cosiddetto demo, in modo tale da poter esercitare per un determinato periodo senza incorrere a nessuna perdita di denaro.

Questo è possibile perché tutte le operazioni di trading svolte con il capitale demo saranno effettuato con denaro virtuale e non esistente.

Dopo aver fatto la vostra esperienza e aver compreso meglio come muovervi su questo innovativo e interessante settore potrete decidere di depositare il vostro capitale, richiesto per una cifra minima di 50 euro, che in alcuni casi può anche variare.

Fare trading con ToroInvest: login

Il primo passaggio da fare quando si decide di iniziare a fare trading online è ovviamente registrarsi nella piattaforma.

Ma come si esegue il login?

Il modo è molto più semplice di quanto si possa pensare; basta entrare nel sito e dopodiché inserire i il nome utente personale e la password scelta durante l’iscrizione.

Durante il login è necessario scegliere il proprio nome utente e una rispettiva password con cui ogni qualvolta si potrà accedere alla piattaforma.

In riferimento a questo ultimo aspetto è consigliabile, inserire un email attiva, perché da lì si riceveranno in seguito tutte le notifiche di ToroInvest.

Dopo essersi iscritti alla piattaforma bisogna bisogna selezionare la modalità demo, presente nella colonna a sinistra della pagina, dove compare la scritta Reale e da lì impostare sulla dicitura Portafoglio Virtuale.

Trading Online con ToroInvest: come funziona

Per iniziare gli investimenti su ToroInvest è necessario scegliere l’asset su cui si vuole negoziare ad esempio Bitcoin, azioni Amazon ecc.

Una volta aver selezionato bisogna cliccare sulla dicitura Compra o Vendi, relativamente al fatto che si preveda un aumento o un ribasso del valore.

È consentito scegliere se acquistare delle azioni vere oppure CFD, quote ETF o criptovalute.

Detto ciò, quindi, ToroInvest è un’innovativa piattaforma che consente agli utenti di interagire tra loro e chi lo desidera anche di poter copiare.

Tutto viene svolto in modo legale e in totale sicurezza, sia per quello che interessa le varie operazioni, sia per i trasferimenti di denaro, che possono essere prelievi e depositi.

Trading online con ToroInvest: su come è possibile investire

Con ToroInvest è consentito eseguire trading online su azioni, criptovalute, CFD, ETF e quote.

Vediamo nel seguente schema di cosa si tratta più nel dettaglio:

Azioni: il trading reale che riguarda le azioni, consente di acquistare azioni senza nessuna commissioni

CFD: ovvero Contratti per Differenza permettono agli investitori di negoziare al ribasso o rialzo su diversi asset finanziari che interessano valute, azioni, indici di borsa, materie prime, fondi, criptovalute. La negoziazione può svolgersi con leva, utilizzando solo una parte del valore che interessa l’investimento.

Quote ETF: si tratta dei famosi Exchange Traded Funds, scelti da molti investitori amatoriali.

Criptovalute: come già accennato interessa sia vendere che acquistare criptovalute negoziando sul loro ipotetico aumento o rialzo di valore.

Ma su quali criterio si base la scelta su tutte queste diversi opzioni?

Rispondiamo a questa domanda indicando che è possibile basarla su differenti motivazioni, ecco un esempio per comprendere meglio; con i CFD si può investire un capitale più basso rispetto a quello utilizzato per acquistare delle azioni.

Mediante il sistema della leva finanziaria è possibile moltiplicare per due o per cinque volte il valore del proprio capitale.

Ovvero, se si decide di investire su azioni Amazon per 500 euro occorrono 1000 euro, mentre con i CFD ne bastano 100 euro con la leva per cinque e 250 euro con la leva per due.

Fare trading online: comprare azioni

Scegliere di comprare azioni sulla piattaforma ToroInvest è un’opzioni semplice e conveniente rispetto alla gran parte di banche e altre piattaforme che richiedono dei costi di commissioni.

Su Toroinvest l’unica commissioni richiesta è quando si esegue il prelievo, che è di 5 dollari indipendente dal valore del capitale; parlando di azioni questo accade non ogni giorno ma bensì in medio o lungo termine.

Riassumendo, se si investe su azioni Amazon con la piattaforma ToroInvest e si decide di prelevare qualcosa dopo trenta giorni, si deve pagare un corrispettivo di 5 dollari di commissione.

Per poter abbassare quanto più possibile tale costo è sufficiente prelevare solo in situazioni in cui risulta davvero necessario tale operazione.

Tutto il capitale investito è al sicuro, lo stesso per i titoli acquistati.

Trading online: costi

La piattaforma consente di acquistare senza nessuna commissioni le azioni, mentre per le criptovalute è richiesta una commissione per ogni trasferimento, di solito non di alto impatto.

Per quanto riguarda, invece, i CFD è previsto il corrispettivo di commissioni overnight, sempre di impatto minimo, che vengono aggiunti allo spread applicato all’apertura della posizione.

Tale spread è un costo trattenuto dal broker e calcolato nel relativo conto perdite/profitti dell’operazione, quando si apre una posizione questa sarà in perdita.

Ad ogni maniera è bene ricordare che quando si apre una posizione che risulta già in perdita a causa dello spread, non è una vera perdita ma piuttosto un costo applicato in modo immediato.

Depositi e prelievi su ToroInvest

Dopo aver eseguito la registrazione, al momento del primo deposito si può scegliere tra varie soluzioni, anche per i depositi successivi:

Portafogli elettronici come Skrill, Klarna e Neteller

Bonifico bancario

Carte di credito, di debito e prepagate, MasterCard e VISA.

Lo stesso metodo può essere applicato per prelevare, in questo caso sono necessarie 24 ore per poter elaborare la richiesta di prelievo.

ToroInvest: piattaforma di trading

Se si decide di utilizzare questo Broker, lo strumento con quale si ha maggiormente a che fare è chiamata PROfit.

Per utilizzarla è necessario solamente un dispositivo con un browser web, questa non va nè scaricata nè installata sul computer ma funzione mediante il vostro browser, che riguarda qualsiasi dispositivo, compreso lo smartphone.

Mediante tale piattaforma è possibile avere accesso a ben 300 CFD e studiare i relativi grafici sfruttandone la precisione dei migliori indicatori che rilevano l’analisi tecnica.

Con pochi click si può impostare stop loss e take profit, avendo consapevolezza che l’esecuzione degli ordine è in tempo reale.

I principali servizi presenti su ToroInvest sono i seguenti: