Samsung Money: una carta di debito per i proprietari di smartphone

Samsung ha presentato di recente Samsung Money, uno strumento per la gestione del denaro che combina le funzionalità di una carta di debito MasterCard con un conto per la gestione del contante. Il progetto è stato realizzato in partnership con Sofi, famosa società FinTech e mira a consentire agli utenti di spendere, risparmiare e far fruttare il loro denaro accedendovi in modo semplice e sicuro. La carta non è ancora disponibile, ma arriverà alla fine dell’estate, almeno negli Stati Uniti.

Il servizio è integrato con Samsung Pay (il ben noto servizio di pagamento da smartphone dell’azienda coreana): si riceve la carta di debito “fisica” per posta e al momento della registrazione nella suddetta app viene generata una carta virtuale, attivabile con un semplice tocco sul touchscreen (senza neppure chiamare un numero verde). Dall’app è possibile controllare il saldo, segnare eventuali frodi, bloccare e sbloccare la carta, cambiare il PIN e controllare diverse variabili. Naturalmente è possibile effettuare prelievi al bancomat senza interessi né commissioni. Altro particolare importante: sono disponibili due tipologie di conto: singolo e congiunto.

Per ogni acquisto effettuato con Samsung Pay si guadagnano dei punti Samsung Rewards e superati i 1000 punti si possono convertire in contanti subito disponibili sul conto Samsung Money.

Sulla Samsung Money non è stampato il numero della carta, né la data di scadenza, così come è assente il CVV (codice di verifica della carta) o altri appigli che potrebbero essere utilizzati dai malintenzionati per fare acquisti. Tali dati sono invece disponibili all’interno dell’app protetta da PIN o sblocco mediante impronte digitali.

Non si sa ancora quando o come la carta arriverà in Europa e in Italia, ma è possibile tenersi informati sulla pagina news.samsung.com.