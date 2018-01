Che cos’è la commissione di massimo scoperto

La maggior parte dei conti correnti correnti prevedono la possibilità di uno “scoperto” o “fido”, ovvero che il cliente vada “in rosso”. La commissione di massimo scoperto (spesso abbreviata in CMS) è il pagamento dovuto dal cliente sui crediti scoperti che superano il limite massimo stabilito. Questa somma viene calcolata al tasso convenuto sulla massima esposizione (accordata oppure utilizzata) nel periodo a cui si fa riferimento. In pratica si tratta di interessi supplementari calcolati sul massimo saldo negativo registrato su base trimestrale, ovvero sull’ammontare più alto raggiunto dal saldo negativo oltre il massimo stabilito nell’arco di un trimestre. La CMS si si somma all’interesse debitore e ovviamente può fare aumentare in maniera significativa il costo del saldo negativo.

In passato la pratica del CMS è stata lungamente abusata dagli istituti di credito, che in alcuni casi la escludevano dal calcolo del TAN e del TAEG, arrivando così a superare il limite consentito dalla legge sui tassi di usura. Da quasi un decennio a questa parte degli interventi legislativi hanno stabilito che l’ammontare della CMS non può superare lo 0,5% a trimestre e che si applica soltanto ai correntisti che hanno un fido ed esclusivamente se il superamento del massimo stabilito ha una durata superiore ai 30 giorni.