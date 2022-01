Verifica online la solidità e serietà di qualsiasi azienda italiana

Ogni azienda italiana presenta delle caratteristiche che ne determinano la sua solidità e serietà.

Al giorno d’oggi però, non è sempre semplice riuscire a capire quando fidarsi o meno. Il motivo risiede nel fatto che spesso capita di incorrere in aziende poco affidabili, specialmente in termini di pagamenti. Ma allora come si può verificare la sua attendibilità?

A tal proposito, esistono i Report Azienda, dei mezzi che ci consentono di scoprire in maniera dettagliata le informazioni di un’azienda. Andando nello specifico, si ha modo di venire a conoscenza di dati economici, finanziari e legali.

L’aspetto più interessante riguarda il fatto che tale tipologia di report si possono effettuare in via web telematica. Proprio per tale motivo, avrete l’opportunità di verificare online la serietà di un’azienda, attraverso pochi click, in maniera semplice e veloce.

Come verificare serietà di un’azienda:

Per scoprire tutte le informazioni di un’azienda e la sua solidità, basta dunque fare un report.

Ci sono numerosi siti che si occupano di questo servizio. Basti pensare a Tutto Visure, leader in questo settore a 360 gradi. Effettuano delle indagini su aziende italiane, attraverso dei servizi che vanno ad analizzare i dati in modo professionale e sicuro (dunque nel pieno rispetto della privacy). Ma quale sarebbe la procedura da effettuare per un report aziendale?

In realtà, è davvero molto semplice. Innanzitutto, dovrete collegarvi sul sito per le visure. A questo punto, cliccando sulla sezione report vi chiederanno di compilare un file, in cui andrete ad inserire ogni dato necessario e che riguarda l’azienda che vi interessa.

Quasi solitamente chiedono tre elementi essenziali, ovvero: ragione sociale, codice fiscale e partita IVA. Nel momento in cui avete completato tale step, bisognerà scegliere un report specifico tra report base, report standard e report analitico.

Tutti e tre sono molto utili per scoprire online la solidità di un’azienda. Allo stesso tempo però, hanno delle caratteristiche differenti. Scopriamole insieme:

Report azienda base

Il report azienda base è utilissimo per poter conoscere dello stato effettivo di un’azienda.

Al suo interno, troverete le informazioni ufficiali dell’impresa da voi scelta ma anche dei suoi esponenti. Si consiglia in particolar modo per effettuare delle verifiche su fornitori, così come aziende partner.

Di conseguenza, tale report vi consentirà di scoprire:

I dati dalla Camera di Commercio (in riferimento alla sede legale)

I soci (sotto forma di elenco)

Gli esponenti

I protesti e gli eventi negativi su impresa

Gli amministratori

E non finisce qui. Grazie al report azienda base, potrete venire a conoscenza di:

Fallimenti e procedure in corso su impresa

Soci, amministratori ed esponenti

Caratteristiche di attività e dipendenti

Rating di affidabilità

Fatturato

Report azienda standard

A differenza di quello base, il report azienda standard è molto più dettagliato.

Questo perché effettua un controllo specifico su altre caratteristiche, quali: le analisi di bilancio, le proprietà immobiliari dal punto di vista nazionale e la composizione dei soci. Si tratta di un’indagine molto utile, specialmente nei confronti di una partnership o un’impresa in fase di affidamento.

Ma non è tutto. Ci sono altre informazioni che si possono conoscere grazie ad un report aziendale standard, come ad esempio l’analisi di bilancio (in riferimento agli ultimi due anni), i vari interessi degli amministratori, le cariche attuali e cessate e l’elenco degli immobili.

Report azienda analitico

Per ultimo (ma non di certo come ordine di importanza), troviamo il report analitico. Esso è senza ombra di dubbio il più completo poiché include sia i dati del report base e del report standard ma include anche: le partecipazioni storiche e le banche, così come l’analisi di bilancio in riferimento agli ultimi tre anni. Insomma, un’indagine ancor più specifica, per poter conoscere la serietà di un’azienda.