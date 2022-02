Che cos’è il ‘lending crowdfunding immobiliare’? La proposta di Recrowd

L’espressione “lending crowdfunding immobiliare” vi sembra troppo criptica? Non lo è se la scindiamo nei suoi costituenti: il crowdfunding è il “finanziamento collettivo”, il lending è “l’attività creditizia”, ovvero il prestare denaro e l’aggettivo “immobiliare” è del tutto trasparente (in alcuni testi potete trovarlo anche espresso nella forma inglese di “real estate”).

Tirando le somme, il lending crowdfunding immobiliare è una forma di finanziamento alternativo di introduzione relativamente recente che consiste in un prestito tra privati, effettuato mediante una piattaforma online e finalizzato allo sviluppo di progetti nel settore immobiliare (appartamenti, ville, uffici, centri commerciali ecc.). Per gli investitori (o prestatori) le prospettive di guadagno sono interessanti: la somma di denaro messa a disposizione per sostenere un’operazione nel settore degli immobili viene rimborsata con l’aggiunta degli interessi pattuiti a priori. E l’investimento viene effettuato in un settore ciclico ma per molti versi assai più stabile (e non di rado con performance migliori) di altri asset – come obbligazioni, azioni, beni rifugio.

Vantaggi del lending crowdfunding

a differenza dei classici investimenti in immobili non è necessario disporre di grossi capitali per riuscire a investire in questo settore – mentre in passato bisognava essere dei grossi investitori per puntare sul “mattone”, ora è possibile farlo anche in qualità di investitori retail;

il capitale investito può anche essere distribuito su più progetti (ovvero è possibile differenziare per minimizzare il rischio)

gli interessi sono mediamente più alti di quelli offerti dalle banche

non è necessario essere degli esperti del settore immobiliare per trarne vantaggio

si può conoscere a monte la scadenza del progetto, ovvero la data di incasso degli interessi

Recrowd: nella rosa dei migliori crowdfunding immobiliari italiani

Se cercate un po’ in rete le opinioni degli esperti vedrete che la piattaforma Recrowd è annoverata tra le più raccomandabili operatori del settore crowdfunding nel nostro Paese. Ecco alcuni dati che ne delineano le caratteristiche principali:

Investimento minimo di 250 euro

Interesse e durata prestabilita

Possibilità di depositare mediante carta di credito o bonifico

Giro d’affari in costante crescita

Progetti proposti esclusivamente da società accuratamente selezionate mediante procedure di due diligence

Alti tassi di rendimento (media dal 9% al 12%)

E’ l’unica piattaforma che divide in progetti in 6 tipologie di progetto diversi per investimento, durata, interesse e ROI.

Come procedere nel concreto?

Se questa nuova forma di investimento ha suscitato il tuo interesse e desideri diventare un prestatore, il primo passo da fare è quello di iscriversi sulla piattaforma e aprire un wallet (portafoglio digitale), ricaricare il proprio conto, poi scegliere a chi prestare il proprio denaro consultando le varie opportunità di progetti via via pubblicate. La procedura è molto semplice e può essere effettuata comodamente anche da uno smartphone. A operazione conclusa si riceve indietro il capitale prestato con l’aggiunta degli interessi maturati.

Vuoi iniziare ad investire ma non sei un esperto del settore? Leggi la guida per i nuovi investitori.