Popmove si presenta come una nuova mobility company in cui si paga in Bitcoin. È una vera e propria rivoluzione nel mondo del noleggio. L’utente, con questo nuovo servizio, potrà decidere se tenere l’auto, sostituirla o pagare la durata del noleggio. Ma la vera novità è il pagamento, che potrà avvenire tramite la più famosa delle criptovalute, il Bitcoin.

Popmove offre un servizio basato sulla semplicità e l’abbattimento delle barriere per andare incontro alle esigenze degli utenti. Infatti è il primo prodotto ready to share in Italia in cui cambiano tutti i parametri del noleggio. Grazie alla collaborazione con Hurry, innovatore nel campo della mobilità, quest’azienda è stata la prima a lanciare il noleggio a lungo termine, prodotti di mobilità pay per use e di mobilità ready to share.