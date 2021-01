Che cos’è la “velocità della moneta”?

L’espressione “velocità della monetà” è una traduzione diretta della locuzione inglese velocity of money, che in realtà andrebbe resa in maniera più chiara con “velocità di circolazione della moneta“. Indica la frequenza media con cui un’unità di moneta viene spesa in un determinato periodo di tempo, ovvero il numero di volte in cui il denaro si sposta da un’entità all’altra o, per dirla in modo ancora più semplice, la rapidità con cui i consumatori e le aziende in un certo contesto economico spendono collettivamente il denaro.

Facciamo un esempio semplificato al massimo per chiarire il concetto: supponiamo che Tizio riceva un pagamento di 10 euro per un servizio reso. Tizio usa quei 10 euro per comprarsi il pranzo da un venditore ambulante. Il venditore ambulante usa i 10 euro per farsi portare a casa in taxi. Il taxista li usa per pagare la baby-sitter per suo figlio. Quella baby-sitter usa i 10 dollari per fare la spesa al supermercato. La banconota da 10 euro con cui siamo partiti ha prodotto 50 euro di valore economico (e ha quindi avuto un ottimo effetto). Gli stessi 10 euro depositati e tenuti fermi su un conto bancario non avrebbero stimolato in alcun modo l’economia.

La velocità della moneta è un parametro che permette a economisti e investitori di valutare la salute e la vitalità di un’economia. L’alta velocità di circolazione della moneta è solitamente associata ad un’economia sana e in espansione, quella bassa è invece caratteristica dei periodi di recessione. La velocità della moneta di solito aumenta con il PIL e con il crescere dell’inflazione.