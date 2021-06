Il trading online è ormai un fattore economico non più trascurabile, sia per la mole di utenti che coinvolge, sia per quantità di capitali che muove. Farlo con criterio e con la giusta guida e preparazione è diventato di vitale importanza per evitare spiacevoli inconvenienti, quali la perdita di denaro o l’impegno di capitali, e conseguente immobilità, su strade poco fruttuose e affidabili.

Ad oggi, la miglior strategia, sia per principianti che per trader già esperti, è quella di affidarsi ad una piattaforma online come TradoCenter. Una piattaforma virtuale così costruita è utile per gestire in toto gli investimenti, dall’acquisto alla vendita, passando per la gestione quotidiana e per il monitoraggio costante delle proprie pertinenze nonché delle potenziali occasioni che il mercato offre.

Una gestione capillare degli investimenti permette di massimizzare le potenzialità del mercato e dei suoi prodotti, mantenendo una personificazione dell’utente che comunque ha il totale controllo sui propri movimenti, aiutato però dagli strumenti che la piattaforma web mette a disposizione dei propri clienti.

Come funziona TradoCenter

TradoCenter è una piattaforma online multi lingue che segue passo passo i propri utenti nel grande mercato finanziario globale. Permette scambi su tutti i principali asset che il mercato offre, come azioni, CFD, criptovalute e materie prime.

Funziona da cassa di risonanza, gestendo tutti gli asset già posseduti e aiutando l’utente a destreggiarsi al meglio nel mercato finanziario. Mette a disposizione numerosi strumenti di cui parleremo tra poco, in modo da aiutare il cliente ad avere sempre un quadro completo ed avere costantemente sotto controllo i propri investimenti.

È garantito da tutte le necessarie autorizzazioni richieste dalle authorities internazionali e garantisce la più ampia possibile trasparenza per quanto riguarda depositi e prelievi. Offre anche un periodo demo, cioè un periodo in cui la piattaforma mette a disposizione un account preliminare, in modo da far familiarizzare l’utente con la piattaforma, i suoi strumenti e il modo di operare.

Così facendo si ha la possibilità si saggiare in prima persona le qualità di TradoCenter senza essere obbligati fin da subito ad impegnarsi finanziariamente. Inoltre, il sito mette a disposizione un‘assistenza multi lingue 24/7 per rispondere alle domande degli utenti ed aiutarli a risolvere qualsiasi tipo di problema o perplessità nel giro di pochissimo tempo.

Gli strumenti TradoCenter

La piattaforma PROfit

È il cuore pulsante di TradoCenter. È una piattaforma di nuova generazione che permette un continuo e capillare controllo dei propri asset e della situazione internazionale in tempo reale. È la piattaforma digitale più usata al mondo per quanto riguarda i CFD; semplice e intuitiva, permette di gestire oltre 200 asset.

La particolarità è che è multi piattaforma: può essere implementata sia su un computer che su uno smartphone, cosa alquanto comoda per avere letteralmente in mano la propria situazione finanziaria in qualsiasi momento della giornata. È totalmente personalizzabile, nell’aspetto e nelle funzioni, ottimizzando ciò che si vede a schermo e scremando informazioni in base alle proprie esigenze.

Mette a disposizione grafici e tabelle in tempo reale, ed è studiata in modo che sia molto intuitiva. Questo va a vantaggio soprattutto dei neofiti, così che non dovranno passare troppo tempo per familiarizzare con i meccanismi, ma potranno da subito dedicare il proprio tempo all’attività di trading, con una piattaforma che li aiuta e non li rallenta.

Calendario economico

TradoCenter mette a disposizione dell’utente un calendario economico e dettagliato della situazione internazionale generale. Permette di avere sempre sott’occhio i principali indici senza dover cambiare piattaforma, controllando costantemente rialzi e cali. Questo è di fondamentale importanza se si fa trading di CFD, nei quali le fluttuazioni sono le principali se non uniche cause di un investimento fruttuoso o meno.

Autochartist

L’Autochartist è il fiore all’occhiello di TradoCenter. È il frutto del constante impegno per fornire all’utente i migliori e più performanti strumenti per assisterlo e guidarlo nella sua attività. È ciò che fa fare un balzo in avanti tra vecchio e nuovo trading, avvantaggiando di parecchio i clienti di TradoCenter rispetto a piattaforme concorrenti.

I vantaggi che offre sono diversi:

Analisi tecnica automatizzata : realizza una costante analisi in base ai dati che arrivano dall’esterno, sintetizzandoli in schemi grafici, previsioni di prezzo, livelli di supporto, volatilità e resistenza.

: realizza una costante analisi in base ai dati che arrivano dall’esterno, sintetizzandoli in schemi grafici, previsioni di prezzo, livelli di supporto, volatilità e resistenza. Filtri di probabilità : filtra gli eventi in base al loro potenziale e soprattutto alle impostazioni dell’utente, fornendo un quadro omogeneo di quello che può risultare interessante e promettente agli occhi dello specifico utente. Verifica la performance e gli schemi passati dei singoli asset.

: filtra gli eventi in base al loro potenziale e soprattutto alle impostazioni dell’utente, fornendo un quadro omogeneo di quello che può risultare interessante e promettente agli occhi dello specifico utente. Verifica la performance e gli schemi passati dei singoli asset. Analisi della volatilità : controlla costantemente il mercato globale in modo da stimare prontamente la volatilità e suggerire le exit strategy appropriate.

: controlla costantemente il mercato globale in modo da stimare prontamente la volatilità e suggerire le exit strategy appropriate. Notizie giornaliere di mercato: invia giornalmente al trader le notizie principali e più cogenti al trader, per aiutarlo ad avere il più sotto controllo possibile la situazione generale.

L’Autochartist è quindi la marcia in più che può determinare un successo maggiore del trader e aiutarlo a massimizzare e ottimizzare i propri movimenti, senza lasciare nulla al caso e al contempo, senza gravarlo di troppe incombenze da gestire e controllare da solo.

Tassi in tempo reale e grafici

TradoCenter è il luogo dove una mole importante di dati viene convogliata e resa utilizzabile dal trader in maniera facile ed intuitiva. La fluttuazione dei tassi viene costantemente aggiornata e resa disponibile e tutti i dati raccolti vengono riassunti in grafici per avere un andamento visivo e qualitativo della situazione.

Perchè scegliere TradoCenter

Il motivo è chiaro da quanto descritto. A differenza di altre piattaforme che hanno il solo scopo di accaparrarsi utenti con la promessa, infondata, di facili guadagni, TradoCenter non promette nulla di tutto ciò, anzi informa costantemente i trader dei rischi che si corrono nel trading, in maniera seria e professionale. Non offre facili soluzioni, ma strumenti idonei e studiati appositamente per rendere l’esperienza del trading facilmente gestibile in poche mosse, usando gli strumenti della scienza e della statistica per aiutare il trader e fargli prendere le decisioni giuste e più assennate per gestire e ampliare il proprio portafoglio titoli.