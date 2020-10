Spread trading: di cosa si tratta?

Lo Spread Trading è una modalità di trading con leva che ti consente di speculare sul movimento di migliaia di mercati diversi, coprenso una moltitudine di classi di asset, il tutto da un unico account e accessibile tramite una piattaforma di trading facile da usare.

Gli spread trader “giocano” principalmente su tutto ciò che riguarda le oscillazioni tra i prezzi relativi a un gran ventaglio di assets differenti. Grazie alla leva chiunque può fare questo tipo di trading senza troppe difficoltà, ma bisogna comunque sapere cosa si fa. Per questo si consiglia di fare lo spread trading unicamente se si possiedono delle conoscenze e competenze.

Per fare lo spread trading online è necessario che solo una piccola percentuale del valore totale della transazione venga depositata sul proprio conto. Il trading utilizzando prodotti con leva è ad alto rischio ed è essenziale ricordare che se il tuo trade si muove contro te, potresti comunque essere responsabile per l’intero importo di qualsiasi perdita, non solo per la piccola percentuale del valore della transazione che hai depositato sul tuo conto.

Quindi, anche se si depositano sul conto 1000 euro e si prende una leva di altri 10 mila facendo una transizione dal valore di 11 mila euro, sarà possibile incorrere in una pericolosa possibilità di perdere non solo i mille euro depositati, ma persino i 10 mila “prestati”, dovendoli quindi successivamente restituire alla banca.

Spread nel trading: cos’è?

Detto questo, cerchiamo meglio di capire cos’è uno spread. In tutti i mercati ci sono due fattori fondamentali che definiscono il mercato stesso: il prezzo di vendita e quello dell’acquisto. La differenza tra questi prezzi è chiamata spread. Quindi, se il costo di vendita fosse di 20 euro e di acquisto fosse di 15 euro, lo spread sarebbe pari a 5 euro.

Più piccolo è lo spread, o il costo per fare trading, maggiore è il tuo guadagno in un trade di successo. Lo spread può essere fisso (se i valori del prezzo di vendita/acquisto si trovano a un livello costante) oppure fluttuante (qualora i prezzi fossero variabili). Se si vuole fare del trading di qualità è meglio conoscere sempre qual è lo spread offerto dalla piattaforma su cui si opera.

In questo modo sarà possibile evitare le eventuali sorprese, che a lungo andare potrebbero persino comportare una netta perdita di denaro per il cliente. La buona notizia in questo caso è che le piattaforme di trading più famose e di successo offrono ai clienti la possibilità di vedere subito quali sono i valori dello spread. Non ci vorrà assolutamente molto per trovarli.

Le specificità dello spread trading

Poiché gli spread trade sono prodotti a leva, comportano un rischio elevato. Più un mercato si muove a tuo favore, maggiore è il profitto e il ritorno sull’investimento iniziale. Ma è vero anche il contrario, più un mercato si muove contro di te, più puoi perdere. Per questo occorre avvicinarsi alle possibilità offerte dallo spread trading online solo con la massima attenzione. Bisogna entrare nel mercato solo in una maniera estremamente precisa, senza commettere errore di alcun tipo.

Per effettuare uno spread trade, è necessario depositare nel tuo account una certa quantità di denaro chiamata “margine”. Si tratta del fondo finanziario che successivamente userai per fare il trading online. In alcuni casi si tratta di somme minimali. In altri casi, invece, la piattaforma potrebbe richiederti il deposito di somme piuttosto elevate.

Spetta a te, quindi, scegliere quanto depositare e con quale piattaforma collaborare. Il consiglio di base è quello di non esagerare con le somme. Ed è sempre meglio provare sempre prima a fare lo spread trading senza denaro, perché il rischio di perdere è sempre molto elevato.

Per questo un altro consiglio a cui è possibile attenersi in modo da ottimizzare le proprie possibilità di successo è quello di farsi seguire da un professionista nello spread trading online. L’esperto sarà in grado di consigliare i migliori posti da fare e minimizzerà la possibilità di errore.