È pratica comune per alcune banche o società online rifiutare alcuni bonifici a causa di un IBAN “non gradito”. Nella maggior parte dei casi il rifiuto è causato dalle prime due lettere dell’IBAN che definiscono la nazione di residenza della banca che produce il bonifico . In particolare, se il paese di residenza identificato nel documento non è “apprezzato” dalla banca, la somma di denaro viene rispedita al mittente. Una pratica decisamente incresciosa, che ha delle cause, ma va combattuta.

Per far fronte a questa situazione esiste una legge europea, in vigore dal 2014, che liberalizza la provenienza delle transazioni. Infatti, nei casi sopracitati, a essere in errore sono le banche o le società che rifiutano il bonifico. In base a questa legge non è obbligatorio che la società di partenza e quella di arrivo risiedano nello stesso paese. Questo deriva dal fatto che tutti i paesi dell’Unione Europea e fuori introducono le medesime pratiche di vigilanza e hanno tutte gli stessi diritti.