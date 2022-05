Assicurazione auto online, come si calcola il preventivo

L’assicurazione per auto è più facile da calcolare e da gestire con Verti Assicurazioni. Infatti, calcolare un preventivo nel panorama assicurativo non è semplice.

I fattori in gioco sono tantissimi e solo alcuni strumenti possono essere utili per fare un confronto reale sulle polizze. Ecco qualche consiglio utile per trovare una soluzione davvero all’altezza.

Polizza per l’auto, calcolare dai tool online

L’assicurazione su Internet si può calcolare con una serie di strumenti, alcuni anche gratis. Qual è l’affidabilità reale di questi strumenti? Dipende. Infatti, ci sono dei tool che sono in grado di stabilire una fascia di prezzo in base ad alcuni fattori.

Tutto dipende da cosa succede una volta avviato il programma online per il calcolo per l’assicurazione auto online. Infatti, se il sito inserisce una fascia di prezzo, questo permette di farsi un’idea prima di ottenere l’importo esatto del premio della polizza che solo la compagnia assicurativa può dare.

Invece, se lo strumento di calcolo offre una cifra fissa, magari con la richiesta di inserimento di un numero di telefono, è probabile che dietro ci sia un accordo tra la compagnia al primo posto e il sito che effettua il calcolo.

Può anche accadere che il sito di confronto offra un prezzo, che però non si ritrova sul portale online della compagnia. Non c’è alcuna malafede. Può capitare perché il sito di confronto non è aggiornato, oppure il prezzo della compagnia si basa su un parametro che il portale di confronto non aveva considerato.

Così, per avere la certezza sul premio di qualsiasi polizza – non solo per l’auto – è importante richiedere il preventivo alla compagnia assicurativa.

Cosa incide sul prezzo della polizza?

Quali sono i fattori che incidono sul prezzo dell’assicurazione per l’auto su Internet? In realtà, le compagnie sul posto e quelle online fanno i calcoli per la polizza auto allo stesso modo. Infatti, i parametri di riferimento riguardano l’assicurato, dove vive e le condizioni del mezzo. Questi tre aspetti si possono verificare facilmente, ma ci sono altri fattori che incidono sul premio. Infatti, se ci sono più polizze collegate allo stesso nome o allo stesso nucleo familiare, questo aspetto inciderà sul prezzo finale.

Come effettuare il calcolo dell’assicurazione dell’auto online in base a questi fattori? Ci si deve informare prima di richiedere il preventivo sulla polizza. Alcune informazioni si possono ottenere direttamente dal proprio attestato di rischio. Infatti, la prima domanda che si farà la compagnia è: “Questa persona è affidabile alla guida?”. L’attestato di rischio offre una risposta valida.

Infatti, una classe di merito bassa indica che si è affidabili alla guida. Così, ci sono probabilità più basse di fare un incidente. La classe di merito si estende a tutti i componenti del nucleo familiare – fa fede lo stato di famiglia – e a tutti i mezzi intestati a quella persona (auto, moto, mezzo aziendale, ecc.).

Poi, c’è la zona di riferimento. Di solito, le compagnie assicurative tengono in considerazione la provincia di residenza e le statistiche sugli incidenti. Per potersi informare, si può dare un’occhiata ai giornali di zona. Almeno una volta all’anno, indicano se ci sono stati aumenti o riduzioni di incidenti in quella località.

Se le statistiche mostrano un gran numero di incidenti, non c’è scampo. Nessuna compagnia seria farà pagare di meno. Questo spiega perché in alcune città si paga di più e in altre meno.

Infine, ultime ma non meno importanti, ci sono le condizioni dei mezzi. Un’auto vecchia o usata è meno sicura per una compagnia di assicurazioni rispetto a un mezzo nuovo. Quindi, conviene cambiare l’auto ogni anno? No, basta tenerne conto quando si fa il calcolo e procedere con le regolari revisioni del mezzo. La compagnia di assicurazioni dovrà tenerne conto.

Dove trovare la soluzione migliore per l’auto

Per evitare odiose truffe, è importante rivolgersi subito a personale qualificato specializzato in preventivi sulla polizza per circolare. Per venire incontro alle proprie esigenze, si può contare sempre sul servizio di Verti.it. Infatti, la compagnia è tra le migliori quattro online per la polizza auto per numero di assicurati.

Tutte queste persone trovano in Verti.it affidabilità, un servizio gentile e disponibile anche online e la possibilità di verificare i propri documenti assicurativi dal profilo, accessibile solo con le proprie credenziali. Per avere una sicurezza garantita in ogni situazione e per ottenere una polizza valida per stare tranquilli, non c’è soluzione migliore!